Sin facultades AMLO de absolver a unos y acusar a otros: Sulub Caamal

El ex Diputado federal y abogado, Miguel Ángel Sulub Caamal, señaló que la corrupción es una práctica que al realizarse o formar parte de la conducta de las personas, sean servidores públicos o no, deteriora la credibilidad y el funcionamiento de las instituciones y las relaciones humanas que se dan en el ámbito privado, así como entre las personas.

En entrevista, dijo que la corrupción tiene diversas manifestaciones, no toda corrupción es idéntica; sin embargo, dijo, se tiene que reconocer que es un problema global y parte de la agenda pública.

“Es un sentido simple, es un mal hábito que busca evadir responsabilidades y el incumplimiento de obligaciones; y en el ámbito gubernamental es el abuso o desvío del poder que entraña el ejercicio de un cargo en el gobierno”, dijo.

Señaló que, en México, es uno de los principales problemas en la percepción ciudadana que crea crisis en los niveles de confianza y de legitimidad, además, está asociado a otro gran problema cómo lo es la impunidad, que consiste en la falta de sanción a quien incurre en un acto que debe ser castigado.

Añadió que este problema se acrecienta cuando los ciudadanos consideran que no a todos se aplica con el mismo rigor la ley, que a unos se les señala y castiga y a otros no.

“En México, como una medida institucional y ciudadana, se sentaron las bases legales para la creación del Sistema Nacional Anticorrupción que al día de hoy no se ha terminado de implementar y fue uno de los temas que el actual gobierno heredó para darle continuidad; sin embargo, hay que señalar también que la prevención y el combate a ese binomio corrupción/impunidad no es un tema de leyes sino de cumplimiento de la ley, que es donde entra el compromiso de todos como ciudadanos, independientemente de que sea o no servidor público”, puntualizó,

Sulub Caamal apuntó que a la corrupción no se le puede ubicar, además, en el contexto de un discurso a conveniencia, o de historias entre buenos y malos, su existencia es real y para combatirlo se requiere más allá de la división y el odio entre todos los ciudadanos y quienes viven en México.

Cuestionado sobre la corrupción que ha minimizado el Presidente tras el video de su hermano recibiendo dinero, señaló que sí existió abuso de poder y se ocultó información de financiamiento a movimientos con fines políticos, independientemente de quién lo haya realizado, los hechos encuadran en el concepto de corrupción.

“No se puede señalar a unos y absolver a otros, en el juicio público y en el discurso político; y mucho menos ubicar por capricho o de forma discrecional, a unos como malos y a otros como buenos cuando los hechos en el fondo no tienen diferencias”, concluyó.