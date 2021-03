Sin reconocer equivocación ahora Morena se aferra a “resto del video”

Mientras que el Diputado Ricardo Sánchez Cerino se pronunció para castigar a quien resulte responsable, sean los policías o la morenista Sara Ferrer Villanueva, el Diputado José Luis Flores Pacheco pidió mostrar el resto de los videos donde se exhiben las faltas cometidas por su compañera.

La candidata de Morena Layda Sansores San Román, quien mintió al afirmar que sus compañeras fueron aseguradas sin razón aparente, solo por ser de Morena, sigue sin reconocer su error, y ahora exige se muestre el resto del video del aseguramiento en el Barrio de San Francisco.

El Coordinador de la bancada morenista en el Congreso del Estado, José Luis Flores Pacheco, se sumó a esta petición, afirmó que se ha revictimizado a Sara Ferrer y es necesario conocer el resto del material sin edición para sacar conclusiones definitivas.

“Creo que hay protocolos, una mujer debe detener a una mujer… no puede ser a través de la violación de los derechos, de forma abrupta ¿Cómo lo sabremos? Con los videos, ya sabemos que sí funcionan las cámaras y todo que nos muestren para saber sí todo fue correcto y no habrá problemas, sino también ser autocríticos en la autoridad”, declaró.

Ricardo Sánchez Cerino aseguró que Morena no puede solapar a nadie y si Sara Ferrer cometió algún ilícito deberá reconocer sus errores. Consideró que tal vez no se le brindó la información necesaria a Layda Sansores y por ello su defensa hacia la aspirante a Diputada local.

La candidata morenista al Gobierno del estado, afirmó que la ex priísta y otras dos mujeres fueron detenidas en presencia de sus hijos, pero en el video tampoco se aprecia ningún menor de edad, omitió comentarios acerca de que las involucradas estaban bajo los influjos del alcohol.

“Como militante y parte importante de Morena, siempre he dicho que se investigue y se llegue a fondo, paguen los que tengan que pagar, nosotros no solapamos a nadie, quien haya cometido el delito que se le castigue con el rigor de la Ley, sea quien sea el policía o quien infringe la Ley, no apoyaremos en Morena una mala acción, aunque sea una persona del partido”, expresó.

NO PUEDES DEFENDER LO INDEFENDIBLE

La Diputada Selene Campos Balam lamentó los hechos que involucran a Sara Ferrer, quien en videos difundidos en redes sociales se le aprecia liándose a golpes con otra mujer, sumado a que ese día por la mañana cayó de la camioneta donde Layda Sansores huía de los reporteros.

Tajante, la legisladora de Hopelchén opinó que los videos no mienten y a Layda Sansores le informaron mal de lo que sucedió.

“El que comete el error debe de pagar, si la compañerita cometió un error, pues creo que pague por su error, pues aquí salió un video donde pues se ven los hechos ¿No? Y pues, yo creo que no puedes defender lo indefendible”, dijo.

A la par, expuso que es necesario no caer en los mismos errores que políticos opositores a Morena, a quienes por años han señalado como protectores de quienes infringen la Ley.

“Aquí no tiene que haber prioridades para nadie, somos iguales, no estamos en el poder y hacemos estas cosas que no debemos ¿Imagínense cuando esté en el poder? Sería peor. Sí la compañera cometió un error, puede pedir disculpas y no justificarse, si pasó que asuma su responsabilidad ¿Qué podemos hacer nosotros? Creo que nada, sí cometemos un error dar la cara”, completó.

Recordar que los videos difundidos por la Policía Estatal demuestran como Sara Ferrer y compañía violentan la Ley de Tránsito y de acuerdo a la información su aseguramiento fue por alterar el orden y pretender conducir un vehículo en estado de ebriedad.