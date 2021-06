Sistema arcaico, tienen que legislar a favor de niñas y mujeres: REDMYH

Como parte de una campaña de información para la sociedad campechana, desde sus redes sociales la Red de Mujeres y Hombres para una Opinión Pública con Perspectiva de Género A.C. (REDMYH) ha hecho llamados a través de publicaciones al Congreso del Estado para legislar a favor de las mujeres y niñas y cumplir para dar garantía a la cero violencia de género en Campeche, así como el respeto en apego a los derechos humanos.

Argentina Casanova Mendoza, integrante de la REDMYH A.C., aseguró que los exhortos a voltear y no olvidar los temas han sido de manera respetuosa a pesar de que la falta de legislación que existe en el ámbito donde se tenga que sumar Diputados y organizaciones civiles a realizar un trabajo permanente donde exista la invitación al diálogo, al establecimiento de mesas de opinión para un consenso en temas particulares, pues lejos de avanzar, calificó un retroceso en la normatividad del estado para endosar los derechos humanos de las mujeres y niñas del estado, tal es el caso de la legalización del aborto.

Entre algunos de los llamados que la REDMYH ha hecho público se encuentra el que si el Congreso del Estado legislara a favor de la vida de las mujeres y niñas facilitará el dar cumplimiento a la recomendación 5 de la Alerta de Violencia de Género para Campeche que señala la obligación de generar un Programa Estatal de Interrupción del Embarazo.

También se señala la obligación de Diputados locales para eliminar del Código Penal la sanción de jornada de trabajo comunitario impuesto a las mujeres que interrumpen su embarazo antes de las 12 semanas de gestación, al significar un acto de estigmatización y criminalización generador de violencia comunitaria.

Han criticado de igual manera el hecho de que los derechos de las mujeres y las niñas no son botín político, que no se negocian ni se consultan, sino deben garantizarse. No ser parte de los acuerdos entre partidos como parte de un contexto electoral que implican una regresión legislativa en Campeche en materia de derechos humanos para convertirlo en una entidad conservadora, misógina, antidemocrática y retrógrada, tal fue el caso de la aprobación a principios de junio de la ley que reconoce la vida desde la concepción hasta la muerte natural.

Argentina Casanova indicó que prevalece la desinformación y sí la decisión a calor de momentos políticos electorales que evidencian que no se está pensando a largo plazo en los derechos de las mujeres y niñas del estado.