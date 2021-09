Situación económica actual, de lo peor: ciudadanos

Hace tres años estaba usted mejor económicamente hablando que ahora ¿sí o no? y ¿Cómo cree que le vaya en los próximos tres años?

José Gerardo Polanco dijo: La verdad el salario es el mínimo en cualquier trabajo, si eres asalariado nunca sube el sueldo, pero eran un poco más económicas las cosas si alcanzaba para toda la quincena y ahorita con las nuevas enfermedades si está muy difícil la situación y en tres años ojalá que no aparezcan peores virus que el Covid para estar mejor en lo económico.

Aldo Campos respondió: Hace tres años estaba económicamente igual pero he tenido que trabajar más para mantener mi nivel de vida, en los próximos 3 años serán más difíciles porque la economía en general no tiene buenas perspectivas.

Fátima Pool dijo: Sí, espero en Dios me vaya muy bien en todos los aspectos.

Yosely Tacú contestó: Pues estamos peor ahora porque a todo le suben, menos al sueldo.

Esteban Garfias respondió: Pues estaba casi igual que ahora, espero me vaya un poco mejor.

Roberto Chan dijo: No, ahora estoy un poco mejor, es incierto ya que por la pandemia no podemos asegurar algo pero esperemos sea mejor.

Karla Torres respondió: No, yo creo que en tres años me irá mejor ya que por la pandemia aprendí a administrar mejor mi dinero y a no hacer gastos innecesarios.