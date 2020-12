Smapac debió notificar antes de cortar el suministro de agua: Carlos Tapia

El Presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos (Canaco-Servytur), Carlos Tapia López, dijo que el Smapac primero debió primero notificar antes de llegar a cortar el agua potable.

En entrevista, dijo que si bien los servicios que proveen los Ayuntamientos deben de cubrirse y pagarse, pero la Comuna debería de agotar los procedimientos como notificaciones y si el ciudadano no hace caso alguno, pues notificarle la fecha de corte.

Señaló que el suministro de agua es un derecho que tienen todos los ciudadanos, además, si bien estos pagos deben cubrirse por los campechanos, sin embargo, con las contribuciones federales y estatales deberían de cubrirse.

Indicó que no se debe de olvidar que el 2020 fue un año atípico por el tema de la pandemia, no hay muchos recursos, no hay muchos ingresos, inclusive, hay mucho desempleo, hay menores ingresos en las empresas.

“Creo que las autoridades municipales deben también valorar esto y no hacer estas acciones de cortar el suministro de agua sin previo aviso a la ciudadanía en general”, concluyó.