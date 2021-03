Smapac deja sin agua a Campeche por 4 días

Han pasado cuatro días desde que el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (SMAPAC) dejó sin agua y con deficiencias en el servicio a habitantes del municipio quienes se han manifestado su enojo en redes sociales incluso en la misma página de la dependencia municipal.

El pésimo servicio de agua potable a raíz de una reparación en la línea principal de 36 pulgadas, en Chiná, que según duraría 14 horas, salió contraproducente afectando a los ciudadanos campechanos, que en medio de reclamos exigieron al Ayuntamiento de Campeche que restablezca lo más pronto posible el servicio.Igual algunas empresas se vieron afectadas, con la falta de agua, teniendo que verse en la necesidad de suspender sus actividades.

El enojo de los campechanos fue evidente, se quejaron que la Comuna es buena para exigir el pago de este servicio e incluso para suspenderlo a quienes no cumplan y con sus cortes continuos poco les importa las afectaciones que trae consigo sobre todo en medio de una pandemia dónde se requiere.Algunos de los comentarios que se pudieron observar en la página oficial de SMAPAC fueron los siguientes:

“No es posible esta situación, soy puntual con mis pagos desde el martes no tenemos agua, en el Centro Histórico”, “Váyanse al carajo, no hay agua desde hace 3 días y quieren que les paguen, no tiene tantita mami”; “8 días sin agua en calle Renovación Moral en la Josefa Ortiz. Y ya pagamos el agua. ¿Qué pasa?”