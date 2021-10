SMAPAC niega cortes de agua arbitrarios

El Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche negó categóricamente estar realizando cortes al suministro de agua a los ciudadanos, luego de la situación que se suscitó en pasado días por la manifestación de una ciudadana del Barrio de San Francisco y explicó que en ningún momento se procedió a imponer alguna multa o sanción y solamente se suspendió el servicio por la falta de respuesta de los dueños del predio en cuestión.

Así lo indicó Adolfo Ceballos Pinto, quien actualmente es el encargado de Comunicación Social del SMAPAC en la presente administración 2021-2024, y señaló que tras lo sucedido por la denuncia interpuesta por una ciudadana, por la suspensión del agua en la calle todo se debido a que hubo una suspensión en el servicio y no se impuso multa como se manejó en algunos medios locales, “no se aplicó ninguna multa, por el desperdicio y el tiradero de agua, por lo que se realizó la reactivación del suministro de agua, solamente estuvimos al pendiente y se realizó una interrupción y no un corte de agua por falta de pago, por lo que queremos aclarar que el SMAPAC no está realizando cortes de suministro de agua a los ciudadanos que están completamente en regla” puntualizó.

Ceballos Pinto destacó que la presente administración el SMAPAC, no busca realizar cortes de suministro de agua potable, sobre todo si ya cuentan con el pago del servicio e le suspendió que tiene todos sus pagos hechos desde el 2021, la semana del 6 al 12 de septiembre, se registraron denunciadas ciudadanas referentes a esta fuga de agua dentro de una vivienda en la calle Miguel Alemán del Barrio de San Francisco, por tal motivo personal del SMAPAC, acudió a verificar el día 14 de septiembre, encontrándose con una gran fuga de agua al interior de la vivienda, y debido al calculo que se obtuvo en la verificación fue de 10 mil litros de aguas desperdiciados por cada 24 horas, por ello el personal del SMAPAC intentó entablar comunicación con los dueños del predio, sin obtener respuesta alguna, ya que aparentemente está deshabitado, por lo que tomando a consideración las afectaciones a la carpeta asfáltica y el desperdicio del vital líquido, se procedió a realizar el corte del suministro de dicho predio” explicó.