SNTE acepta con docilidad dar clases con Covid

Al darse a conocer que ninguna escuela va a cerrar aún con contagios de Covid-19, el Secretario General del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE) Sección 04, Moisés Mas Cab, informó que este esquema impulsado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) será replicada en Campeche.

Indicó que corresponde al nuevo protocolo emitido por la autoridad federal, ya no se considera el sistema del color del semáforo como prioritario para definir el regreso o no a clases; y, segundo, donde ya no se considera cerrar la escuela por un contagio.

Sin embargo, el líder sindical reiteró que existen ciertos enunciados del nuevo protocolo, no son limitativos sino interpretativos de acuerdo al entorno, región o estado y el comportamiento de la pandemia.

En este sentido, adelantó que ya se tuvo una reunión con el Secretario de Educación, Ricardo Koh Cambranis, donde se formularán escenarios para puedan ser atendidos los casos que se presenten de manera particular, y aunque no precisó que en contra del protocolo de la SEP, en Campeche, las escuelas sí sean cerradas por un contagio de Covid-19, Mas Cab dijo que las acciones se sujetarán al entorno de Campeche y los casos sin duda, serán atendidos.

“Estamos revisando y vamos a seguir revisando con la autoridad local cuando se presenten estos temas, darle seguimiento a las particularidades, en su momento, el colectivo escolar integrado por padres de familia, maestros y autoridades de salud, revisarán las dimensiones de los casos que se puedan presentar”, señaló el Secretario General del SNTE, no descartando que se puede llegar a un posible cierre del plantel.