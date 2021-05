Somos el mejor equipo para defender Campeche: Christian

Christian Castro Bello candidato a gobernador de la coalición Va X Campeche (PAN/PRI/PRD) reafirmó su llamado para que los campechanos no se dejen sorprender, ni engañar por los “siervos de la nación”, a quienes el partido Morena estaría usando para intimidar a los ciudadanos.

Ante las múltiples denuncias de que estos servidores públicos afirman que de votar por otro partido que no sea Morena, desaparecerán los programas y apoyos, Castro Bello recordó que eso es imposible porque algunos están plasmados en la Constitución.

“Lo he dicho desde hace mucho tiempo se me hace una manera mezquina e injusta de que el Gobierno federal a través de los siervos de la nación, vayan casa por casa tratando de intimidar a la gente diciendo que si no votan por ellos se les van a retirar los programas, aquí lo único que hay que especificar y dejar en claro que los que les quitaron los programas a los campechanos fueron los de Morena cuando llegaron al Gobierno federal”, remarcó.

Dijo que está decisión imprudente, afectó a mujeres, familias enteras, incluso niñas y niños con cáncer, sectores productivos como ganaderos, campesinos, pescadores, así como comerciantes en general.

Reafirmó que el suyo será un Gobierno responsable que apoyará los proyectos federales.“Nosotros como Gobierno estatal después de ganar las elecciones, vamos a trabajar de la mano con el Gobierno federal, de la mano con el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque no tenemos nada nosotros en contra del Gobierno federal, al contrario queremos que la vaya bien a Campeche y si tienen programas importantes en nuestro estado, lo menos que podemos hacer nosotros como campechanos y como gobierno estatal es invertir a estos programas para que nuestra gente reciba más beneficios”, asentó.

Christian insistió, “no se dejen engañar, ningún programa se desaparece por la coalición, al contrario, se regresan los programas de manera estatal y hay que decirlo los diputados federales tanto del PRI como del PAN y PRD lo han externado a nivel nacional, van en busca de regresar todos los beneficios que les fueron arrebatados a todos los mexicanos”.

Cierre de campañas

Castro Bello informó que está en el tramo final de las campañas y seguirá llevando sus propuestas a todos los rincones del estado; hoy sábado cerrará campaña en Ciudad del Carmen, junto a candidatos de esta demarcación.

En la capital del estado, el cierre se programó para el domingo en la Unidad Deportiva Leandro Domínguez.“Posiblemente también podamos acompañar a los candidatos de Calkiní en el cierre de campaña y trataremos de ir posteriormente todos los cierres de campaña de nuestros candidatos, en algunos municipios en cuatro ya hicimos pre cierres y la importancia de volver a recalcar el compromiso que hicimos casa por casa con los ciudadanos para que el 6 de junio defendamos todos a Carmen y Campeche”, finalizó.