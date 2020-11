Somos gobierno responsable y austero: Armentía López

21mmdp de presupuesto que privilegia Salud, Desarrollo Social, Rural y Seguridad

Para 2021 el Gobierno del Estado tiene previsto una Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos por 21 mil millones de pesos, lo que reflejará la reducción de dos mil millones que hizo el Gobierno federal a la entidad, confirmó el Secretario General de Gobierno Pedro Armentía López. En entrevista, destacó que a pesar de los recortes el Gobernador Carlos Miguel Aysa González privilegiará acciones de Desarrollo Social, Desarrollo Rural, Seguridad y por su puesto Salud. “Somos un Gobierno responsable, austero que lo que está presentando como presupuesto está enfocado en cubrir las demandas y necesidades de los campechanos, pero sobre todo, también, ahí donde los programas federales ahora no están teniendo a lo mejor penetración, o donde hubo cancelación, estamos reforzando para no descuidar ningún rubro”, explicó.

Significó que el 2020 fue un año complicado a raíz de la pandemia y 2021 será también de austeridad; confirmó que Campeche este año dejo de percibir cerca de 800 millones de pesos por parte de la Federación. Insistió que desde el 3 de marzo, cuando inició la pandemia se anticipó un déficit en la recaudación de impuestos lo que supondría menores ingresos para el próximo año, desde ese momento dijo se hicieron previsiones para el resto del año, como solicitar recursos al Fondo de Estabilización para Entidades Federativas.

“Además de esa medida, hicimos unos recortes muy claros, muy precisos, en diversos rubros, para poder cerrar el año; creo que lo han visto, a nivel nacional Campeche no va a tener problemas para cerrar el año”, declaró. Armentía López garantizó que dado el correcto manejo de las finanzas estatales, no está en planes del mandatario recurrir a deuda pública. “Al contrario, se ha disminuido la deuda de dos mil 600 a dos mil 300 millones, no se ha hecho contratación a corto ni mediano ni a largo plazo de deuda, lo que se hizo fue una reestructuración financiera priorizando y ponderando la recaudación de los ingresos estatales”, agregó.

Añadió que ante la cancelación de diversos programas o apoyos, como el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg) de donde se obtenía recursos para infraestructura y capacitación para el sector de seguridad, se usarán recursos estatales para compensar la situación. En el tema del campo, al no haber programas que van directamente a la productividad, a la reconversión del suelo, con la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) impulsarán programas de semillas, fertilizantes, entre otros.