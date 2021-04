Soy y seré la aliada de Christian Castro desde el Congreso; las mujeres primero: Ana Martha

Desde el Congreso de la Unión, Ana Martha Escalante Castillo, candidata a Diputada federal de la coalición Va X México (PAN/PRI/PRD), será una aliada para los campechanos y para el Gobierno que encabezará Christian Castro Bello.

Así lo afirmó previó al inicio de su recorrido por el municipio de Dzitbalché, donde externó que en los primeros días de su campaña ya ha recorrido los siete municipios que conforman el primer Distrito federal.

“Nuestro compromiso es sumar esfuerzos, sumar todas las propuestas, en todas las caminatas que se han hecho se recogen propuestas que las llevaremos a la agenda y trabajaremos muy fuerte porque los ciudadanos necesitan esa mano amiga y ese aliado en el Congreso de la Unión que les permita mejorar su calidad de vida”, declaró.

La candidata de la alianza tripartita reconoció la valía e importancia de las 14 propuestas que Christian Castro Bello hizo en favor de las mujeres campechanas. Externó que todas necesitan de un gobernador cercano que sí les crea y busque esquemas para apoyarlas en todo.

Resaltó que actualmente, las mujeres juegan un rol protagonista en la sociedad y su suma de esfuerzos es determinante para concretar cambios en Campeche y en todo el país en general.

“Las mujeres estamos sumadas al trabajo, las mujeres ya llevamos apoyos en la economía de las familias, hay que apoyarlas, valorarlas, porque es lo que nosotras siempre hemos pedido y creo que con el apoyo de las mujeres, vamos a lograr que este triunfo se consume”, relató.

Escalante Castillo dijo que ella seguirá caminando los municipios, oyendo a las mujeres y a los hombres para que nadie se quede atrás.

Resaltó que en los primeros días ha recibido buenos comentarios, sugerencias para enriquecer su propuesta, pero sobre todo, compromiso de apoyo.

Respecto a sus adversarios, reiteró que ella será respetuosa y no caerá en los conflictos, sin embargo, en caso de existir agresiones su respuesta siempre – repitió – será con propuestas.

“Todos estamos en esta lucha, yo siempre he dicho, todos estamos en esta lucha cada uno pone su mejor esfuerzo, aquí estamos y lo he dicho siempre… esta campaña será de respeto, de construcción de confianza y lo más importante es que no ofenderemos a nadie”, terminó.