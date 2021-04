Sucumbe Morena, siguen las renuncias por encuestas dudosas

La imposición de candidatos a través de encuestas dudosas se ha convertido en el acabose del partido Morena y el motivo de una desbandada que merma su fuerza en el inicio de las campañas políticas.

A través de redes sociales, el Diputado Carmen Hernández Mateo anunció su renuncia al partido y por ende a la bancada morenista en el Congreso del Estado, al asegurar que por no convenir a los intereses de quienes lo dirigen, “fue hecho a un lado”.

El legislador participó en la encuesta para determinar candidato a Diputado del Distrito 08, pero fue superado en la encuesta por María Violeta Bolaños Rodríguez, la decisión generó el enojo entre militantes de esa demarcación, quienes dicen no conocerla brindando su apoyo total al legislador suplente.

Durante su mensaje, Hernández Mateo fue tajante, aseguró que el partido que no roba, no miente y no traiciona le hizo todo eso a él.

“Hoy conmigo aplicaron todos esos principios pero en contra y es por ello y por no comulgar con sus intereses que me hicieron a un lado. Hoy le hago pública mi renuncia a Morena y a la bancada del Grupo Parlamentario, voy a pasar a ser Diputado independiente”, dijo.

Añadió que continuará trabajando de la misma forma, atendiendo a sus representados, resolviendo sus gestiones “seguiremos haciéndolo de la misma manera, pero no puedo continuar con gente que nos traiciona”.

“Próximamente vamos a estar caminando por sus casas nuevamente como lo hemos estado haciendo, trabajando como lo hemos estado haciendo y siguiendo los principios del Presidente porque de eso sí, no vamos a dudar”, comentó.

Trascendió que Hernández Mateos se sumará al partido Movimiento Ciudadano (Moci) para ser su candidato en esta demarcación del municipio de Carmen.

SEGUNDA RENUNCIA EN UNA SEMANA

Quién también se separó de Morena fue la Diputada Sofía Taje Rosales, al igual que Hernández Mateo señaló irregularidades en las encuestas. Resaltó que no le informaron a detalle los resultados del proceso, ella buscaba ser candidata a Diputada federal.

Consideró que Morena perdió la oportunidad de cambiar a Campeche y en vez de apuntalar el trabajo de los morenistas reales, se dio espacio a ex priístas y ex panistas que desde su perspectiva “mucho daño le han hecho al país”.