Sueña Merari Castillo Morales con competir en Juegos Olímpicos

La atleta de 17 años de edad en entrevista para EL SUR DE CAMPECHE confesó su sueño de alcanzar una medalla en Juegos Olímpicos

Merari Castillo Morales actualmente cuenta con 17 años de edad, diez años en el atletismo y más de nueve y once meses de estar bajo la batuta de su entrenadora Lidia de la Cruz Juárez, quien, en sus tiempos mozos, fuera también una gran representante en la modalidad de lanzamiento para el estado de Campeche, ahora en su faceta de entrenadora.

Merari ha sido campeona nacional en eventos federados, nacionales inter prepa y olimpiadas nacionales, actualmente vive en Monterrey en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en donde se prepara para la Universiada Nacional y los Juegos Nacionales CONADE 2020, que por el momento se encuentran suspendidos por la pandemia del coronavirus, pero que existe la posibilidad de efectuarse más adelante.

En una charla que tuvimos con Merari vía telefónica, nos habló de muchas cosas interesantes en su vida como deportistas.

¿Cómo te descubre Lidia de la Cruz como atleta?

Cuando era pequeña, mis papás vivían en Cancún, pero se mudan al Carmen hace unos once años y para que no me quedara sin hacer nada, comenzaron a buscar que me podría distraer y gustar, quiso el destino que encontraran a la maestra Lidia de la Cruz, que era entrenadora de atletismo.

Mis padres me traen a la unidad deportiva, se presentan con la maestra y le dicen que buscara tenerme entrenando en donde ella viera que encajara, y la verdad, desde el mismo primer día que entrené, me gustó correr, saltar, lo que siempre me ha gustó y así fue que, desde los seis años de edad, estoy bajo el cuidado de la maestra Lidia.

¿Tenías conocimiento de esta disciplina deportiva, habías visto alguna competencia de este tipo?

La verdad no sabía nada de atletismo, tenía conocimiento de otros deportes como el futbol, basquetbol, voleibol, sin embargo, llego y me encuentro con este deporte y digo wua, es bien padre y es en el atletismo en donde he estado gran parte de mis diez y siete años.

¿Ha valido la pena el trabajo que has tenido en estos diez años entrenando atletismo?

Sí, el esfuerzo ha valido la pena, me siento bendecida, puedo decir que han valido la pena estos años de esfuerzos de sufrimientos en los entrenamientos de lágrimas, porque hay de todo, de perderme fiestas, cumple años, celebraciones por estar preparándome para alguna competencia, han valido la pena y van a seguir valiendo la pena, porque sé que es un camino largo, apenas tengo 17 años y mi camino deportivo está comenzando a penas, sin duda vale la pena.

¿Es muy exigente Lidia de la Cruz en tu entrenamiento?

Conforme vamos preparándonos, el trabajo comienza a ser complicado a exigir más, los trabajos cortos, las pesas, los largos como la resistencia, es un trabajo a conciencia, aunque para muchos no les parezca así, esto no es solo correr, saltar, es más de lo que se ve, uno que está dentro del atletismo no me dejara mentir.

¿Lidia de la Cruz por lo realizado como atleta, significa para ti un referente?

Por supuesto mi entrenadora Lidia fue una gran deportista que dio mucho, en una ocasión, cuando iniciaba trabajar con ella le dije, quiero algún día llegar hasta donde usted llego, mi deseo es llegar a unos juegos olímpicos y es para esto que trabajamos todos los días, parte de mi inspiración como atleta es la maestra junto con mi papa y ahí estoy, luchando por cumplir mi objetivo.

¿Cuál ha sido hasta el momento tu mayor logro dentro del atletismo?

El que más he disfrutado y hasta el momento ha sido mi mejor momento fue en los Juegos Deportivos Nacionales de la Educación Media Superior (JUDENEMS) 2018, que se realizó en Morelia Michoacán, en donde quedé en primer lugar en los 100 metros planos con un tiempo de 12.446 segundo y segundo lugar en los 200, más que nada porque salía de una lesión en la ingle muy fuerte y porque nadie se lo esperaba, para ser sincera ni yo, pero gracias a dios se logró por cosas de milésima el oro y me sentí como nunca.

La medalla de plata le correspondió a Alexa Chávez de Chihuahua quien registro un tiempo de 12.468, la diferencia dos milésimas menos que yo.

En la prueba de los 200 metros, gane la medalla de plata con un tiempo de 25.211, solamente detrás de la yucateca Carla Osorio que registró un tiempo de 25.012.

¿El momento hasta hoy más amargo en tu carrera como atleta?

“Algo que me dolió y mucho en mi carrera fue en el 2017 era la número 1 del Ranking Nacional, todo estaba listo para salir en la meta, en las gradas un silencio total, todos estaban fijos en mí, cuando el juez dio la orden “en sus marcas, listos” … y que hago mi salida en falso, no lo podía creer, dos años de preparación para buscar el primer lugar y pasa esto”.

Cabe mencionar, apuntó Merari, “en la pista con una salida en falso te expulsan de la prueba y eso pasó, para mala fortuna, es algo que no voy a olvidar, pero que ya quedo en el pasado y ahora hacia adelante”.

Actualmente Merari Castillo Morales estudia en la Universidad Autónoma de Nuevo León, hace que la Campechana represente a esa institución en los Juegos Nacionales Universitarios, sin embargo, al contar con diez y siete años todavía, esta chica carmelita forma parte del selectivo de Campeche dentro de los Juegos Nacionales CONADE, para lo cual se prepara en casa, debido a la contingencia por la que atraviesa el mundo entero.

La carmelita lleva dos meses de estar trabajando con el couch Treviño que es el encargado de atletismo de los Tigres y el año pasado el trabajo de fortalecimiento lo tuvo con la maestra Lidia, sin embargo, existe un acuerdo o un trabajo en conjunto con ambos entrenadores para la mejor preparación de esta velocista campechana.

¿De qué manera podría afectar tu trabajo de entrenamiento la pandemia del coronavirus?

Este problema de salud que afecta a todo el mundo, sin duda que nos va a bajar el rendimiento a todos los deportistas, nos corta de golpe y porrazo la preparación que traíamos, lo que vamos ir perdiendo, sin embargo, seguimos trabajando por video llamadas o planes de entrenamiento de fortalecimiento, algo aeróbico en casa, no es lo mismo, pero el beneficio es no quedarnos quieto, para no perder por completo lo que ya llevamos trabajado.

¿Cuáles son los objetivos o metas de Merari para este 2020?

Si dios lo permite para este 2020, mi meta es obtener medalla de oro en los Juegos Nacionales CONADE 2020, si es que termina pronto esta pandemia del coronavirus y además en la Universiada también porque no darle medalla a la UANL y mis objetivos a largo plazo es llegar a Juegos Olímpicos y ondear la bandera de México en el podio y mejor que sea en pruebas de velocidad en donde México no ha tenido en los últimos años un atleta que haya destacado en estos juegos.