Sufren ciudadanos incremento de precios de la canasta básica

Amas de casa, hombres y mujeres trabajadoras que llevan el sustento a sus hogares sufren las consecuencias del incremento de precios en productos de canasta básica que no pueden faltar en todos los hogares, las frutas y verduras más consumidas como el tomate, cebolla, limón, plátano, aguacate, chile.

Con éstas preguntas pedimos la opinión de madres de familia encargadas de hacer las compras para el hogar y sus respuestas coinciden en que tienen que trabajar mucho más para poder comprar sus productos básicos y alimentos indispensables porque el dinero no alcanza, los productos están más caros y el sueldo no aumenta.

Antes de la pandemia, ¿Usted con 100 pesos que podía comprar y con esos mismos 100 pesos que puede comprar ahora?, ¿A qué cree usted que se debe la inflación o la carestía de las cosas, al mal gobierno o a la pandemia y su mal manejo o a qué los comerciantes son gandallas?, Con aumento de precios como lo básico: tomate, cebolla, limón, aguacate, tortilla, luz, gasolina, ¿Qué hace usted para sobrevivir con su familia?, ¿Come menos, trabaja más, todos andan viendo como a completan, el dinero ya no alcanza, ¿Qué piensa usted hacer?

Isabel Couoh, dijo que con 100 pesos antes alcanzaba para un kilo de carne de puerco, ahora ni para eso, creo que el gobierno no sabe cómo manejar la situación, la economía está muy baja, lo que yo hago es trabajar más y hacer que rinda todo en mi casa, trabajar mucho es lo único que queda.

Alicia Arroyo, contestó que sus compras son variantes, con 100 pesos podía comprar un pollo y algunas verduras, o una reja de huevos, ahora ya no porque no alcanza para todo o compro el pollo o las verduras, creo que se debe a la falta de empleos, trato de tener una buena administración y no gastar en cosas innecesarias, lo que hago es trabajar más, buscar ingresos extras por otras actividades.

Silvia Jiménez, dijo que la situación cada vez está más difícil ahora hasta para comer huevos necesitas más de 100 pesos y eso es solo la comida principal sin incluir desayuno y cena y eso que en mi casa solo somos 3 integrantes, se debe a la falta de trabajo, al pago mínimo que es insuficiente para vivir, a la falta de oportunidad de empleo hablando de personas profesionales que en comparación ganan igual que una persona que trabaja día a día, trabajo más horas y busco más empleos para poder tener lo mínimo en la casa de alimentación porque para lujos y comodidades no alcanza, solo queda trabajar más y ahorrar lo más que pueda porque se vienen tiempos más difíciles.

Carmen Tejero, dijo que 100 pesos ya no alcanza para nada, antes compraba medio kilo de carne de puerco, verduras y arroz, ahora solo la carne y el arroz, creo que la pandemia ha originado muchos desastres y entre ellos que las cosas suban de precio, quisiera que ya acabe esta pandemia para que todo se normalice y se vuelva a trabajar cómo antes, es mi opinión.

Diana Barrera, contestó que con 100 pesos ya no da ni para comer carne de puerco y de res mucho menos, ahora solo podemos comprar una reja de huevos con eso y algunas verduras, creo que se debe al gobierno que no hace las cosas bien, no hay trabajo pero todo sube cómo es posible eso, cada vez nos quieren ver más fregados, yo quisiera trabajar mucho más para pagar todos los gastos pero tampoco puedo porque no hay trabajo, sabemos que por temporadas suben de precio ciertas verduras pero ahora son muchas las que subieron de precio y el dinero no alcanza.