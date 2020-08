Suman 50 nuevos casos de Covid-19 en la Entidad, 179 esperan resultados

Ayer se confirmaron solo 50 nuevos casos positivos de Covid-19 en Campeche y 11 decesos. En este momento de atención a la salud pública, es necesario normalizar, incluso, exagerar la prevención, la emergencia sanitaria en todo Campeche continúa, así se observa en el seguimiento diario de casos y contactos que aplica la Secretaría de Salud del Poder Ejecutivo en todo el Estado, aún no es tiempo de relajar las medidas, aún no es tiempo de actividades recreativas, aún no es tiempo de salir a las calles, o de reaperturar actividades no esenciales, dijo Manuel Julián Zaldívar Báez, Subdirector de Salud Pública.

En el reporte nacional de anoche, Campeche registró un incremento en su movilidad lo que representa un riesgo social, ya que un desconfinamiento podría acelerar contagios, sumar más enfermos y personas que requieran ocupar los hospitales.

En el reporte actualizado del día de ayer, son 50 los nuevos positivos y 179 personas están en protocolo de estudio para saber si tienen o no la enfermedad.

“Convocamos a la población a evitar el “relajamiento” de las medidas sanitarias en la casa, en la calle, en el trabajo, en el transporte público, en los supermercados, cajeros automáticos, farmacias, en cualquier espacio público o cerrado”, dijo.

El Estado mantiene en color amarillo porque registra 104 casos activos, sin embargo, no debe ser motivo de confianza, pues si bien han disminuido pero el costo la ciudadanía lo sabe.

En el reporte Covid-19 de ayer, el estado de Campeche acumula ya 4 mil 859 contagios confirmados. El número de pacientes recuperados en todo Campeche alcanza los 4 mil 7 personas que han logrado superar la enfermedad. La información del martes, muestra que el 61.4% de pacientes de Covid-19 son del sexo masculino y 38.6 % del femenino.

Los 50 casos nuevos de este día se encuentran en vigilancia epidemiológica por la institución de salud a la que pertenecen: 38 de Campeche, 3 de Champotón, 2 de Carmen, 2 de Candelaria, 2 de Hopelchén, 1 de Hecelchakán, 1 de Escárcega y 1 de Tenabo.

Se comunicaron 11 defunciones, notificadas extemporáneas asociadas al virus SARS-COV2 y a complicaciones graves por enfermedades no controladas principalmente obesidad, hipertensión y diabetes.

Se presentó un fallecimiento el 13 de julio, otro el 25, una más el 26, otra más el 28 de julio, y siete se registraron el 1 de agosto, en edades de entre 48 y 75 años. En total 534 personas han perdido la vida.

La transmisión de la enfermedad es permanente en todos los municipios del estado. Hay un ligero descenso en los dos municipios punteros de la enfermedad, pero la epidemia sigue activa y lenta.

En Campeche son 104 activos, en Carmen 48 activos, en Hopelchén 23, en Escárcega 22, en Hecelchakán 16. Por mencionar los cinco municipios con mayor carga activa. Consideró que es importante no ignorar ni minimizar los primeros síntomas de Covid-19.

Cuando se presenten comuníquese al 911 o al número IMSS al 800 222 2668.

El Covid-19 se propaga principalmente de persona a persona a través de las gotículas que salen de la nariz o la boca de una persona infectada al toser, estornudar o hablar, con un periodo de incubación de 2 a 14 días.

“Para evitar la propagación de más contagios, es necesario el uso correcto del cubrebocas, hacer uso de la etiqueta respiratoria, restringir más la movilidad, hacer higiene de manos con agua y jabón o solución alcoholada por 20 segundos como mínimo, respetar el distanciamiento social, esto significa evitar reuniones, congregaciones masivas. En este momento de la pandemia, es necesario hacer costumbre la prevención. ¡Buenas noches!”, concluyó.