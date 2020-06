Suman 94 nuevos casos de Covid-19 en el Estado, 431 esperan resultados

Campeche continúa en Semáforo Naranja para la semana que inicia

Emergencia sanitaria es la prioridad en estos momentos ante la emergencia sanitaria, afirmó Manuel Julián Zaldívar Báez, Subdirector de Salud Pública, al confirmar 94 casos positivos por Covid-19.

En el informe técnico de ayer, señaló que Campeche continúa en Semáforo Naranja para la semana que comenzamos y se requiere de la responsabilidad de todos para disminuir los contagios.

“Necesitamos de ti para transitar a un escenario de menor riesgo. Requerimos de todos para disminuir la probabilidad de complicaciones en adultos mayores, que se propician desde casa, con visitas o reuniones masivas”, dijo.

De los 94 casos que se agregaron en la plataforma nacional, 33 pasarán a recuperados, 45 se encuentran entre 13 y 8 días de evolución y 16 de estos 94, corresponden a la última semana.

Dejó en claro que no todos han enfermado en las últimas 24 horas, pero sí una parte de la población está “relajando” las medidas de prevención y eso nos pone en riesgo a todos.

De los nuevos positivos 36 son de Carmen, 33 de Campeche, 9 de Escárcega, 4 de Hecelchakán, 4 de Champotón, 4 de Calakmul, 2 de Calkiní, 1 de Hopelchén y 1 de Candelaria.

Campeche acumula mil 932 casos positivos y se han estudiado 4 mil 321 personas, de ellas mil 958 negativos, se han recuperado mil 430 y han fallecido 193 personas.

Hasta anoche, mil 932 personas se contabilizan con Covid-19 en el estado; el 74% de estos casos acumulados se han recuperado el 10.7 % son ambulatorios activos, el 5.3% han requerido hospitalización y el 10% ha fallecido.

Se añadieron, además, cinco defunciones entre 57 y 81 años de edad, de los cuales, dos son extemporáneas del 25 de junio, dos del día de ayer, y la quinta defunción de ayer domingo.

En Campeche esta emergencia sanitaria ocasiona más complicaciones en hombres que en mujeres y en adultos y adultos mayores.

La enfermedad ha alcanzado a 670 mujeres, el 34.7%, y mil 262 son hombres, el 65.3%.

Los municipios con más pacientes Covid-19: Carmen, Campeche, Escárcega, Calkiní y Candelaria.

El Carmen, registra 923 casos, (790 en el municipio y 133 costa afuera); 626 en Campeche; 141 Escárcega; 62 en Champotón; 46 en Calkiní; 38 en Candelaria; 42 en Hecelchakán; 21 Tenabo; 17 en Hopelchén; 7 en Palizada y 9 en Calakmul.

Hasta el día de ayer, había registro de 246 positivos activos; de los cuales, 9 pacientes se encuentran en estado crítico con apoyo ventilatorio.

De las 11 altas hospitalaria 4 son de Carmen y 7 de Campeche, así mismo, se incorporan 35 negativos alcanzando con ellos mil 958 negativos.

Mientras tanto, el total de recuperados por municipio mantiene a Carmen con 692; 441 de Campeche; Escárcega, 114; Champotón, 49; Candelaria, 33; Calkiní, 32; Hecelchakán, 30; Tenabo, 20; Hopelchén 11; Palizada, 5 y Calakmul, 3.

Actualmente se tiene una disponibilidad de camas del 69% y de camas con ventilador del 66%.

“En Campeche seguimos en naranja, ¿Cuándo vamos a cambiar de color en el semáforo de riesgo?, cuando aquellos ciudadanos que no están siendo corresponsables, así lo decidan”, mencionó.

“Para lograrlo, es indispensable bajar la movilidad y la velocidad de crecimiento de la epidemia, no realizar reuniones familiares con personas que no viven en el mismo lugar, ya que esta práctica aumenta los riesgos de contagio. Evitar concentración masiva en un solo punto, seguimos en Semáforo Naranja con contagios en todos los municipios. Es responsabilidad individual, personal, cuidar de nosotros y de los que más queremos. El virus no se ve pero se transmite. ¡Buenas noches!”, añadió.