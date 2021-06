Suspende tribunal a “depredador sexual”… ¡con goce de sueldo!

La Comisión de Disciplina del Poder Judicial habría suspendido a H.R.V.C. acusado de abuso sexual y acoso contra mujeres, entre ellas trabajadoras del Tribunal Superior de Justicia (TSJE). Trascendió que el encargado de la Central de Consignación de Pensión Alimentaria en el Tribunal, recibió una “sanción” que lo suspende de sus labores por 10 días, pero con goce de sueldo. No se sabe, sí la Contraloría Interna hará una investigación a fondo, dado que el presidente del Tribunal Miguel Ángel Chuc López tampoco ha vuelto a hablar del tema; de no ser así, en unos días más H.R.V.C. volverá a brindar atención a cientos de mujeres que acuden a tramitar pensiones alimenticias.

Acosa a jóvenes estudiantes

Pero mientras H.R.V.C. tendrá 10 días alejado de Casa de Justicia otro testimonio describe su modus operandi, muchas de sus víctimas son estudiantes a quienes ofrece contratos en la instancia Judicial.

“Yo cuando estaba trabajando allí yo era estudiante, entonces yo estaba como meritorio en este caso a nosotros nos ofrecen contratos nada más, en ese entonces cuando yo conocí al señor fue saliendo del Poder Judicial, me habló y me preguntó si tenía algún contrato, le hice el comentario que no, me dijo yo me voy a encargar que tengas, al principio se portó amable… luego en cualquier ocasión aprovechaba para acercarse a mí, para abrazarme”.

“En una ocasión, que fue lo que ya no lo soporte, nada más estaba sola y él llegó se acercó a mí y me empezó a hacer preguntas y yo le contestaba sin verlo a la cara, yo estaba haciendo mi trabajo nada más cuando me voltee ya lo tenía aquí de un lado e intentó darme un beso y yo lo empuje y me pare en seguida, en ese momento llegó el que en ese entonces era uno de mis compañeros y yo me acerque me aleje de él y agarró y salió como si nada de la oficina”, recordó la joven.

Al rechazar sus propuestas, H.R.V.C. pasó del acoso sexual al laboral, lo que a corto plazo afectó a la entonces estudiante.

“Después de eso, pasaron los días y ya me cortaron mi contrato a raíz de eso, la justificación fue que yo no cumplía con mi trabajo, que no entregaba en tiempo ni en forma nada de lo que se me requería, a pesar de que ya llevaba entre seis y ocho meses trabajando en la Central de Consignaciones”, declaró.

Como los otros dos testimonios, lamenta que el Tribunal Superior de Justicia, donde las mujeres deben sentirse seguras su palabra no tenga valor.

Exigió al magistrado Miguel Ángel Chuc López poner un freno a quien pone en riesgo la integridad de mujeres que acuden a realizar algún trámite a la llamada Casa de Justicia, de no hacerlo es cómplice de estos delitos. Pidió a las autoridades tomar cartas en el asunto, “ojalá que ya sea que remuevan a este señor de su cargo y se le dé una sanción, ahora sí, con todo el peso de la Ley, creo que es lo justo”.