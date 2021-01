Taxis colectivos, sin respetar las medidas sanitarias

De nueva cuenta los colectivos son exhibidos por los mismos usuarios al no respetar las medidas sanitarias de la contingencia.

Por exceder la cantidad de pasajeros, no guardar la sana distancia, no aplicar alcohol gel y mucho menos exigir a los usuarios hacer uso del cubrebocas, fue exhibida una unidad de la modalidad de colectivo de la ruta Chiná.

En una publicación, en donde se exhibe la irresponsabilidad del colectivo, se puede ver a gente de pie a bordo de esta, además, algunos usuarios del transporte público no portaban si quiera cubrebocas.

Ciudadanos no tardaron en manifestar su molestia, pues consideraron que los operadores ponen en riesgo la salud no solo de los usuarios y sus familias, sino de todos los campechanos, ya que la aplicación de la vacuna todavía no erradica la presencia del virus en Campeche.

Cabe destacar que no es la primera vez que se ventilan quejas en contra de los transportistas durante esta pandemia, siendo los colectivos de esta ruta, quienes mayores señalamientos han recibido por parte de usuarios.

Solicitaron al Instituto Estatal del Transporte (IET) sancionar a todos aquellos transportistas, incluyendo taxis y urbanos que no respeten las medidas de higiene, ya que se pone en riesgo la permanencia del semáforo epidemiológico en color verde.