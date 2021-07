Taxistas con miedo a hablar, no suben tarifas

Al hacer estas preguntas a los taxistas: ¿Está usted de acuerdo en sostener sus tarifas a pesar de que todo ya subió de precio (hasta las tortillas) y ustedes siguen amarrados con esto?, ¿Cómo puede sobrevivir un taxista cuando la gasolina sube todos los días y los gastos de canasta básica también y usted no puede aumentar el precio de su trabajo?, ¿Cómo logra sobrevivir si además por Covid el aforo se restringe?, ¿Es aumento de tarifa y a cuánto, o qué otra solución propone para apoyarse?, ¿Porqué hasta las tortillas suben y ustedes no? ¿Son los malos de la película?

Los taxistas no quisieron dar su opinión, al preguntarle a alrededor de 20 choferes en el sitio ubicado en el mercado Pedro Sáinz de Baranda, decían que no, o solo movían la cabeza para rechazar la entrevista, parece que tienen temor de alzar la voz y decir lo que piensan y cómo les afecta en su trabajo por temor a represalias.

Porque de forma anónima uno de ellos contestó lo siguiente:

No estamos de acuerdo de milagro sobrevivimos, la verdad no sabemos cómo pero la familia come todos los días, la verdad que si hace falta ajustar las tarifas porque otra solución no veo por donde porque por parte del gobierno la ayuda se la darían a los dueños de placas y como siempre los más afectados son los que trabajan sus carros o sea los ayudantes.

Si eso es lo que está pasando y los más afectados son los martillos o ayudantes aquí nada más nos queda lamentar está situación, cada día es más difícil, escuchamos como los compañeros se quejan porque prácticamente les queda nada más para la comida y a veces ni eso y si les cobras 5 pesos más al pasajero se molestan y con justa razón porque no tenemos oficialmente algo que nos respalde, no podemos hacer nada y esto está empeorando haber está donde llegamos. Así nos ve la ciudadanía como los malos del cuento, puedes preguntarle a cualquier pasajero y te va decir que somos groseros flojos y un sinfín de cosas que nos deja mal pero a mí punto de vista como siempre les comento cuando me dicen algo parecido, ¿porqué no lo reportan? eso ayudaría a ir disminuyendo estas situaciones pero no quieren perder su tiempo, en fin.