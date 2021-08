Taxistas sin preocupación por “Las Abejitas”

“Hasta el momento los taxistas no tenemos ninguna postura respecto al tema de “Las Abejitas”, nosotros vamos a seguir trabajando como lo hemos venido haciendo en grupo”, aseguró Pedro Alvarado, Presidente de Radio Taxi Fénix, al señalar que hasta el momento no existe preocupación en el gremio pese a los rumores que con el próximo gobierno de Layda Elena Sansores San Román la agrupación de “minitaxistas” volverían a tomar fuerza en Campeche.

“Somos un grupo de 22 Presidentes de líneas de radio taxi distintas, como grupo seguiremos trabajando de la mano tanto con las autoridades actuales y las que vienen, continuaremos con nuestra labor de seguir metiendo oficios en beneficio del transporte público.

Por lo tanto, no pretendemos tener ningún choque ni con el gobierno ni con los integrantes de dicha agrupación, al contrario, nosotros vamos a esperar los tiempos trabajando de la mano, aun no es momento de suponer ni de dar declaraciones respecto a un tema que aún no es una realidad”, dijo.

Asimismo, acompañado de los otros Presidentes como Jorge Escobedo de Radio Taxi Elite; Ignacio Gala Mena de Taxi Murallas; Román Acuña de la Unión de Concesionarios del Sureste; Víctor Hugo Sánchez de Radio Taxi Bahía y Leonel Martín de Taxi Pegasus, dijeron que cerca de 8 mil unidades y al menos 900 unidades en el municipio de Campeche laboran de manera ordenada de acuerdo con los lineamientos del Instituto Estatal del Transporte (IET) y por ende los rumores que han surgido alrededor de la agrupación que encabeza José Luis Ramírez Quintana, como Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad Cooperativa Las Abejitas, aun no son temas que estén en discusión sobre la mesa, pues aseguran que son simples comentarios infundados.