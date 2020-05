Teme más la población morirse de hambre, que de coronavirus

Katherine PINTO

Tengo más miedo de morirme de hambre si no trabajo, es una de las frases más escuchadas en las últimas semanas, el temor de quedar infectados por el coronavirus, si lo hay, pero no tanto como el de no tener ni para una reja de huevos.

Cientos de familias continúan siendo afectadas por la pandemia y cada vez son más quienes se acercan al Palacio de Gobierno y al Ayuntamiento, para pedir apoyos económicos o despensas ya no hay para comer, argumentan.

Meseros, locatarios del mercado, vendedores ambulantes, líderes de colonia y vecinos de las colonias populares desfilaron durante esta semana ante las instancias del gobierno, se sienten ignorados por las autoridades, no tienen otra opción que buscar el apoyo del Gobierno, muchos no tienen para invertir y vender como algunos lo pueden hacer en redes sociales.

No queda duda que en los próximos días más familias se verán en la necesidad de buscar ayuda hasta debajo de las piedras, en las redes sociales y con el gobierno, a esto se suma el pago de impuestos, luz, teléfono, internet y otros gastos.

No hay trabajo, no hay venta y los “bolsillos vacíos”, ¿hasta cuándo tendrán que soportar esta situación crítica cientos de familias? Pero parece ser el comienzo porque aunque faltan cuatro semanas para que se levante la sesentena si las cosas no se complican. Especialistas advierten que México vivirá la peor recesión económica y no habrá de otra que convivir con el Covid-19.