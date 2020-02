Tendrá Congreso defensa férrea de Campeche: Méndez

De la reunión que sostuvo con la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, previo a al inicio de los trabajos de la Segunda Mesa de Gobernabilidad Legislativa a la que asistió en la Ciudad de México, el diputado Ramón Méndez Lanz destacó que además de abordar temas de armonización de leyes, así como reformas constitucionales pendientes, fue tema obligado el lío limítrofe de Calakmul.

“Con la prudencia con que ha manejando las cosas el Gobernador Carlos Aysa, y también en la posición que el Congreso del Estado tiene, de estar a la expectativa, de estar atentos, pero que como se le dijo tendremos una defensa férrea, firme, con relación a esta situación que la vuelven a revivir y vuelven a generar un caos; en lugar de ponerse cada quien a trabajar, están buscando cómo generar el conflicto por parte del Estado de Quintana Roo”, enfatizó.

Mencionó que ese punto como otros fueron bien recibidos por la encargada de la política interna del país, “está atendiendo el asunto como bien comentó ella personalmente; esperamos, y como lo ha manifestado y lo ha hecho también el Ejecutivo, estaremos atentos para que en cualquier momento sigamos con firmeza defendiendo el territorio campechano”.

Sobre la defensa jurídica que en cuyo caso el Gobierno del Estado entregaría nueva documentación el próximo 27 de febrero, Méndez Lanz señaló que el Congreso del Estado permanece atento y al procedimiento legal que se sigue.

Destacó que en la plática con Sánchez Cordero dejó de manifiesto la buena disposición que siempre ha tenido el Gobierno Federal con el Gobernador y en particular con el Estado para darle atención y evitar que el conflicto suba a más de lo que hay.

-¿Algún comentario sobre el conflicto por parte de la Secretaria?

-Pues no, absolutamente no hubo una posición, simplemente estará revisando y estará atenta al procedimiento que va a llevar este asunto, que como ustedes saben no es un tema muy fácil de abordar – agregó. Y antes de concluir la entrevista, confió en que este asunto llegue a buen puerto.