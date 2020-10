Terrorismo fiscal, invasión de intimidad y persecución de contribuyentes, ofrece el SAT

Preocupación y crispación en dirigentes empresariales y políticos

Para Diputados locales de Campeche el “terrorismo fiscal” que impulsará el Gobierno Federal a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT), afectará al pequeño contribuyente, quien no podrá defenderse de los embates de la 4T.

Leonor Piña Sabido, Diputada local del PRI, refirió que los Diputados federales de Morena y sus aliados se olvidaron de la Constitución al aprobar esta normativa.

Consideró que a todas luces es inconstitucional y será motivo de una controversia, ya que su partido no permitirá que se afecten los intereses de los ciudadanos, sobre todo, quien a través de micro y pequeñas empresas son generadores de empleo.

“El Artículo 16 de la Constitución señala que nadie puede ser molestado en su persona, familia o domicilio sin un mandato escrito de la autoridad competente, con una fundamentación y motivación previa que den cauce legal a este procedimiento”, explicó.

Piña Sabido mencionó que tal cual está planificado, el SAT sin mandato judicial podría inspeccionar propiedad privada, traduciéndose en una persecución, “es terrorismo fiscal porque no habrá fundamentación propia o previa, un mandato judicial del cual emane está orden de visita”.

Coincidió en que Morena, no puede ni debe mantener una mayoría absoluta en el Congreso de la Unión, ya que el desconocimiento de la Constitución, les hace aprobar leyes en detrimento de la gente.

NUEVA TRAICION AL PUEBLO

El Coordinador Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado, Jorge Nordhausen Carrizales, calificó como una nueva traición al pueblo mexicano el aprobar la miscelánea fiscal, sin escuchar a la oposición y a quienes serán afectados directamente.

“Los más afectados serán los pequeños negocios, los pequeños contribuyentes, los que tiene como defenderse dispondrán de abogados fiscales, saben cómo hacerlo, pero el pueblo está indefenso ante la situación de ese tipo”, afirmó.

Nordhausen Carrizales, expresó que el 95 por ciento de los comercios en México están en la mira del SAT, quien buscará – dijo – exprimir hasta el último centavo para llenar las arcas federales.

El líder panista precisó que revisarán el tema y la posibilidad de amparar a los pequeños negocios ante esta situación; sin embargo, insistió que para resolver el problema será necesario quitarle a Morena la mayoría en el Congreso federal en 2021.

EL QUE NADA DEBE… NADA TEME

Contrario a sus compañeros, el Diputado del Partido del Trabajo (PT), Antonio Gómez Saucedo, reiteró que no hay tal “terrorismo fiscal”. Aseguró que el tema se analizó con responsabilidad y el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador nunca impulsará acciones contra la población.

Indicó que la oposición ha tomado el tema y lo difunde como un daño para los empresarios, sin tomar en cuenta que la mayoría de los ciudadanos cumple con sus obligaciones tributarias.

“Acusan porque a lo mejor algo deben… como ya lo dije en otro momento, un ciudadano normal no tiene nada que temer, ni de qué preocuparse, la mayoría de los pequeños empresarios cumplen con sus impuestos, no tendrán problema, que se preocupe el que está acostumbrado a no pagar”, finalizó.