Tiene que haber seguridad jurídica al Outsourcing, si no ahuyentará inversiones: COPARMEX

“Nosotros no conocemos empresas que no sean corregibles, por lo que debe de pensar en corregir las cosas, pero eso no significa que todos estamos mal”, sentenció el Presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), José Rafael Ruiz Moreno.

En entrevista, dijo que no pueden desaparecer este tipo de generador de empleos, puesto que es un método que tiene una forma de operar nacional, internacional y ayuda a mejorar la productividad de las empresas.

“Por este tipo de actividades las empresas extranjeras vienen a invertir a México, por lo que tenemos que darles esa seguridad de que lo pueden hacer en el país”, dijo.

Señaló que no se puede acabar o terminar con algo sin tener una mejor alternativa, porque está probado que esta práctica es una buena forma de operar en los negocios de manera internacional, que lo hacen bien y por lo cual no deberían prohibírselo.

Aseguró que si algunas empresas que se generan el outsourcing tienen algunos malos manejos, son casos aislados y para esto están las autoridades que deberán de sancionar sus acciones.

“Si se llegara a quitar este esquema afectaría mucho, pero el hecho de ser outsourcing no significa que estén exentos de obligaciones fiscales, y al dar de baja este esquema podría generar que la gente no contrate o subcontrate, que es la mayoría de los ingresos que tiene el gobierno”, expresó.

Ruiz Moreno manifestó que se tiene conocimiento de que aún se está analizando este tema, puesto que la generación de empleos que se realice es bastante, por lo que se está en consenso.

Finalmente, dejó en claro que la postura de la Coparmex, referente al outsourcing, es clara, no se puede desaparecer, es una forma de operar a nivel mundial, sobre todo, en países desarrollados y como todo lo que ha estado sucediendo en México, no se puede quitar esta figura.