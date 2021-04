Todo lo de Layda huele a viejo, ya pasó su época: Gael Torres del Grupo Obradorista

Integrantes del movimiento Obradorista (Grupo Renovación Morena), se reunieron una vez más para estar al tanto de los avances que tienen en el Estado en busca de transformar la realidad de la sociedad, donde no solo buscan mejorar la política electoral, sino de continuar luchando por sus causas. Los Obradoristas en Campeche consideran que cualquier cosa que se interponga entre ellos y su agenda va en contra de la voluntad democrática.

“Yo soy Obradorista cien por ciento y lo soy desde los 3 meses después de que Andrés Manuel llegara la presidencia y no lo hice porque estaba de moda el movimiento, sino porque yo simpaticé con la ética y la moral del señor Presidente, lo cual es lo contrario de lo que está pasando ahora en Campeche, pues llegó la señora Layda Sansores y ella no representan ni la mitad de lo que ha hecho López Obrador, ni representa sus valores y mucho menos el partido de Morena.

Morena se hizo con 3 principios, ‘no mentir, no robar y no traicionar’, ¿y quién es esta señora?, es la misma que se vendió por 60 millones de pesos vendiendo al pueblo y la causa de lucha de todos los que estaban con ella, mimos que hoy están en desacuerdo con las acciones de la señora. Yo quiero invitar a todos los morenos que fueron desplazados y quitados de una candidatura, a que formamos un frente Obradorista y ya no morenista, porque nos sentimos traicionados por el partido.

Layda Sansores nos traicionó al romper el pacto de Morena, ya que el estatuto dice específicamente que sus candidatos deben tener trayectoria en el partido para poder disputar una candidatura, y la mayoría de los que están no tienen ni idea qué hacen acá. Layda nos baja a un chilango de nombre Erik Reyes, siendo un hombre incapaz de saber cómo están las colonias, estoy seguro de que si a Erik le preguntan cuál es la colonia más necesitada de Campeche no sabrá que contestar porque no tiene ni idea. Layda lo impuso y corrió a Ramón Magaña, por lo tanto, quiero invitar a la ciudadanía a que razonen su voto porque Sansores San Román ya no representa nada, ya paso su época”, comentó el integrante del movimiento Obradorista en Campeche, Gael Esau Torres Ríos.