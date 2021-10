Todo trabajador afectado debe protestar: Canacintra

“Yo considero que los trabajadores tienen todo el derecho de alzar la voz, pero no hay que olvidar que es necesario y de suma importancia acudir ante las instancias correspondientes”, dijo la presidenta de CANACINTRA, Esperanza Ortega Azar.

En entrevista, señaló que es necesario que los trabajadores no se queden callados si están sufriendo abusos por parte de sus autoridades directas, por lo que no deberían quedarse únicamente en las denuncias públicas a través de los medios de comunicación, si no acudir ante las instancias competente a realizar la denuncia correspondiente.

Mencionó que si en el caso del sindicato ya perdió u olvidó su propósito, debe recordar que estos fueron creados en todos los estados del país para defender todos y cada uno de los derechos de los trabajadores, entonces, si el mismo ente ya no vislumbra el propósito con el que fue fundado, los trabajadores deberán desconocer esta parte, para crear o buscar uno que sí defienda su causa.

“Si el sindicato se olvida de esa parte tan importante que le toca hacer y lesiona a sus agremiados, aquí lo que cabe es que los mismos trabajadores desconozcan a la parte sindical, para tomar unos líderes que realmente los defiendan y puedan sacar la casta por ellos”, aseguró Ortega Azar.