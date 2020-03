Todos saldremos beneficiados con nueva tarifa de luz: Ortega Azar

Aunque el municipio de Campeche no está incluido en la aplicación de la tarifa 1F, habrá un subsidio para los municipios de Escárcega, Calkiní, Tenabo, Calakmul, Hecelchakán, Hopelchén y Champotón, y es un hecho histórico y todos somos Campeche, recalcó la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), delegación Campeche, Esperanza Ortega Azar.

De los alcances y beneficios, subrayó que miles de campechanos se verán beneficiados, “y aunque no tengo la información real, los beneficios serán para todos con un subsidio para los municipios que no están en la tarifa 1F”.

Reiteró que ya se dio un primer paso y ante el panorama difícil y la contingencia epidemiológica por el Covid-19, “esto sin duda es un logro”, puntualizó.

Y aunque la tarifa no incluye a empresas y comercios, Ortega Azar respondió que lo que sigue “es seguir pugnando para la reducción de la tarifa de media y alta tensión que tanto nos lesiona”.

Redundó que es una tarifa excesivamente cara y saca de competencia a empresarios y comerciantes, “pero, está en manos de las autoridades y de los industriales de México que hemos estado pugnando en este tema para así ser más competitivos”.

Insistió en que las tarifas de luz son demasiado altas y en horas pico, “hablando de entre 8 y 9 de la noche como ellos manejan de 3 a 4 de la tarde se incrementan sobremanera y nos deja fuera de competencia o reduce demasiado nuestros márgenes de utilidad”, señaló.

Ortega Azar reconoció una vez más el esfuerzo y labor de gestión del gobernador Carlos Miguel Aysa González al dar respuesta una demanda reiterada de la población, “si no es echar las campanas al vuelo, reconocer el trabajo y gestión que se hizo para beneficiarnos, porque por supuesto todos vamos a salir beneficiados, todos”.

Puntualizó que aunque solo será aplicable a la tarifa residencia, “sin duda, nos da un respiro también porque no solo pagamos energía eléctrica en nuestras empresas sino en nuestros hogares, y si se disparan en ambas partes nos deja en una situación difícil y si es necesario hacer más gestión y que apoyemos en esta lucha también estamos dispuestos”, concluyó.

