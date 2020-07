Todos son corruptos, aunque hasta el momento son indicios de entrega de dinero al PAN: Améndola Avilés

“Hay que investigar todo lo que sucede, pues no podemos quedarnos en este asunto de declaraciones infundadas, porque ahorita estamos tomando como afirmaciones lo que salen en los medios de comunicación, no hay ninguna prueba”, expresó el dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Víctor Améndola Avilés.

Esto, en cuanto a los supuestos sobornos que se dieron entre el director y ex funcionarios panistas por aprobar la Reforma Energética durante el sexenio del ex Presidente Enrique Peña Nieto.

Mencionó que se tiene que ver que actos de corrupción, sí es que en verdad los hay y si se hallaron, de ser así, que se presenten las pruebas y las denuncias correspondientes.

“De no hacerlo de esa manera, hacen lo que se está haciendo es otra cosa, es una campaña mediática donde solo se están dando nombres y alborotando el morbo público”, sentenció.

Améndola Avilés comentó que la Fiscalía no ha presentado las denuncias correspondientes, porque no están litigando en los tribunales y solo están haciendo la sustracción de un escándalo mediático ante una situación de crisis del Gobierno, una crisis sanitaria, una crisis económica y el poco combate a la delincuencia porque los muertos siguen aumentando”, expresó.

El líder del Sol Azteca dijo que ante esa situación el Gobierno lo que está haciendo es una campaña, una cortina de humo para tratar de desacreditar y para tratar la sepultar a la oposición en México.

“Todos son unos corruptos, lo cierto es que hasta el día de hoy en este momento no hay una sola prueba, no hay nada, solo un indicio que efectivamente se entregó dinero a gente del PAN por lo que entonces hay que ser muy prudentes y no hacer declaraciones sobre supuestos, porque estaríamos solamente contribuyendo a la manipulación que quiere el Presidente de la República”, ponderó.