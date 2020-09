Torito a quien maneje en estado de ebriedad: Argáez

Los operativos de seguridad con motivo de las Fiestas Patrias, se enfocarán a colonias y fraccionamientos el 15 de septiembre; mientras que el 16 desde temprana hora vigilarán que la reapertura para la venta de bebidas alcohólicas se lleve con orden.

Así lo explicó el Secretario de Seguridad Pública, Jorge Argáez Uribe, quien reafirmó el llamado para tener un consumo responsable. Recordó que en forma permanente se ha vigilado que no se viole la restricción para vender este tipo de productos.

Añadió que a partir del miércoles, regresará el operativo de alcoholimetría con “torito” incluido.

“Realmente no se trata de que se lleve una estadística de cuántas personas hemos mandado al torito, o cuántos vehículos hemos asegurado, simplemente es un tema preventivo, ojalá no arrestáramos a nadie, no hubiera vehículos detenidos, que la gente tome conciencia, sí va a hacer algún festejo en su domicilio, pues que se quede en su domicilio”, explicó.

Mencionó que los operativos aleatorios en avenidas, seguirán siendo respaldados por las autoridades federales como la Guardia Nacional, con quienes recordó, se tiene una buena coordinación a favor de la seguridad en el estado.

Además, el responsable de la seguridad estatal informó que por instrucciones del Gobernador Carlos Miguel Aysa González elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP), seguirán ofreciendo el servicio de desinfección vehicular.

Con respaldo de la Fiscalía (Fgecam) y la Secretaría de Protección Civil (Seprocicam), este programa continuará hasta el fin de la pandemia, “es un apoyo importante, ayuda al bolsillo de los campechanos y hay garantía de que es un producto aprobado por la Copriscam”, finalizó.