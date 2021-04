Tortilleros exigen a Comuna reglamente la venta

Empresarios de la masa y la tortilla exigen al Ayuntamiento de Campeche modificar el reglamento para la venta ordenada, para evitar así la competencia desleal de moto tortilleros. Con pancartas en mano y colocadas a las afueras del Palacio Municipal, el Secretario General de la Unión de Productores de la Masa y la Tortilla en Campeche, José Pedroza Camacho, dijo que hasta el día de hoy autoridades municipales no han hecho nada por resolver la problemática que ha provocado el cierre de tortillerías.

Advirtió que la protesta será permanente hasta que el Alcalde interino, Paul Arce Ontiveros, haga caso de estas peticiones, que desde el inicio de la administración cuando estuvo frente a la Comuna, Eliseo Fernández Montufar, han dado largas a los empresarios.

Lamentó que la administración municipal esté dando prioridad a la competencia desleal y no le interese ayudar a quienes cumplen con el pago de impuestos y se encuentran bien establecidos, porque a raíz de esto muchos han tenido que cerrar negocios, al menos en las últimas semanas se han cerrado más de 4 tortillerías.

“Ya hablamos con las autoridades y hasta ahora no han dado una solución, me dijeron que el martes me iban a dar una respuesta pero nada, ni siquiera están para atendernos o se niegan en atenderlos, es injusto que beneficien a unos y a nosotros que somos empresas establecidas que cumplimos con el pago de impuestos, nos ignoren. Desde cuándo venimos pidiendo que cambien el reglamento, hemos presentado propuestas, como que de cada tortillería tenga solo un repartidor y se respeten la distancia, pero dicen que es difícil que es un proceso que lleva su tiempo”, manifestó.