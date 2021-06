Total apoyo a Christian

Familias, empresarios, constructores, sindicatos, carniceros, estudiantes, pescadores, ganaderos y agricultores, refrendan su respaldo al candidato a gobernador de la coalición “Va X Campeche”

En estas campañas políticas del 2021, Christian Castro Bello, abanderado de la alianza PRI, PAN, PRD, “Va X Campeche”, recibió el apoyo total de las familias, empresarios, constructores, sindicatos, carniceros, estudiantes, madres solteras, pescadores, ganaderos y agricultores, entre otros, los cuales mostraron su confianza y creen que será el próximo gobernador de Campeche.

Pero quienes también comentaron fueron los ex gobernadores como José Antonio González Curi, Fernando Ortega Bernés, Jorge Carlos Hurtado Valdez, así como el ex presidente de México, Vicente Fox Quezada y Santiago Creel, los cuales fijaron su postura que Campeche necesita un gobernador dinámico que saque adelante económicamente al Estado, pero además que conoce el trabajo que se le encomienda.

En comparación de otros candidatos, Castro Bello siempre fue bien recibido en los 13 municipios del Estado, sobre todo que su simpatiza, carisma, atención, seriedad y responsabilidad fueron parte fundamental de que fue acogido por todos y cada una de las personas que asistieron a sus reuniones, así como de quienes fueron visitados en sus domicilios.

El intenso sol no fue obstáculo para que el candidato de la alianza PRI-PAN-PRD, dejará de caminar por calles, colonias, fraccionamientos y lugares alejados de las zonas urbanas, así como nunca rechazó una encomienda o petición de todos los sectores que no fueron escuchados por otros. Por ello, en el cierre de campaña no se hizo esperar la multitud en conocido evento del pasado domingo.

Quien también opinó del trabajo de Christian Castro Bello, fueron los ex presidentes municipales, Jorge Rosiñol Abreu y Salvador Farías, los cuales se enfocaron al trabajo de campaña, y es que siempre fue el candidato con las mejores propuestas por el bien del Estado, por ello creen que Campeche contará con un gobernador joven y dinámico.