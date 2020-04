Total apoyo al Gobernador Aysa González: García Hernández

Se necesita apoyar a los campesinos, pescadores y a la clase más vulnerable

Total respaldo al Gobernador Carlos Miguel Aysa González expresó el diputado Luis García Hernández, tras enviar el mandatario estatal un mensaje a la ciudadanía este miércoles para dar a conocer acciones concretas para salir adelante frente al Covid-19.

“Se necesita apoyar a los campesinos, pescadores, a la clase más vulnerable y creo que los anuncios de apoyo dados por el Gobernador a pescadores de altura y ribereños. Es muy importante también lo que dijo que no se va a para la economía porque hay más de 2 mil millones de pesos para obra pública y eso va a ayudar mucho para que la clase trabajadora, obreros, técnicos puedan subsistir durante el tiempo que dure la pandemia”.

El legislador independiente opinó se trata de una buena estrategia por parte del Gobernador del Estado aunque haya quienes no estén de acuerdo o no les guste, “porque están desesperados y son la gente que no aporta nada y solo trata de crear conflictos sin ofrecer propuestas y solo son descalificaciones, y eso el pueblo de Campeche tiene que verlo”, señaló.

García Hernández que recursos como los que recibe el equipo “Piratas de Campeche” y otras Secretarías que están paralizadas por la emergencia sanitaria, se puedan redirigir para enfrentar lo que viene.

-Creo que el Gobernador hizo bien en salir a dar ese mensaje. Es lo que queríamos saber, con qué contamos y de qué manera el Gobierno del Estado iba a apoyar a la clase más vulnerable, que son los más humildes y todos deben vigilar a dónde van a parar los recursos por el plan de emergencia. Todos somos responsables de que esto salga bien – expuso.

Subrayó que como diputado y afirmó que él Congreso también, están listos para echar la mano al Gobierno del Estado y hacer lo que se necesite así sea modificar el presupuesto y redirigir recursos, “y evitar que como ocurrió en Yucatán que el gobernador Mauricio Vila ya endeudó a Yucatán; pidió más de 3 mil millones de pesos y el Congreso solo le autorizó mil 700. En Campeche no, estamos trabajando con recursos propios y eso es bueno porque las finanzas están sanas en ese aspecto”.

Por último, hizo un llamado a la sociedad a ser responsables, cuidar la salud de ellos mismos y de la familia, que los recursos que van a recibir son para enfrentar la pandemia y los usen de manera consciente”.