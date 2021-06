Trabajas y comes, no trabajas no comes; COVID a segundo plano

SONDEO

Al realizar algunas preguntas respecto a la pandemia, ¿Sabe cual son las medidas de higiene y protección para evitar contagiarse de Covid?, ¿Qué hace usted para no contagiarse, ni contagiar a su familia?, ¿Cómo le hizo para llevar el sustento a casa durante esta pandemia?, ¿Cómo ha hecho para evitar morir por covid-19 o morir de hambre mientras no hay trabajo?

Los entrevistados coinciden en que a pesar de la situación que está muy difícil, no hay otra forma de salir adelante más que trabajar de la forma que sea, aún sabiendo que se exponen y exponen a su familia a un posible contagio, el confinamiento no es posible en la mayor parte de la sociedad, la necesidad es mayor, nadie de los entrevistados hablo del resguardo en casa como medida de protección.

Mario Canche Cal respondió: Si, lavarse las manos, usar gel antibacterial, ahorita que llegue a la casa, antes de entrar me lavo las manos y limpio mis zapatos, hacemos lo principal de higiene, fue muy difícil, yo no llevaba sustento sino mis hijos gracias a dios ya trabajan y con lo poquito que nos daban vivíamos, yo no tengo trabajo, ni sueldo de nada, no dependemos de nadie si salimos a trabajar ganamos si no, no, si por nosotros fuera no salimos de casa porque nos podemos enfermar, pero es necesario, o como le hacemos, el gas, la luz, no hay para comer y no podríamos pagar nada.

Mari Tacú Uicab dijo: Si, usar el cubrebocas, uso el gel antibacterial y la sana distancia, me cuido usando cubrebocas y tomando las medidas sanitarias, nosotros vivimos en un pueblito y nos dedicamos a bordar blusas, hay una persona que se encarga de irlas a buscar, ahí nos pagan, no salimos, ahí nos quedamos todo este tiempo.

Nanci Hipólito respondió: Si, lavarse las manos y usar el cubrebocas, siempre uso el cubrebocas y el gel antibacterial cuando salgo y cuando regreso a casa me lavo las manos, estuve trabajando normal, si no tuviera para comer, sé que estoy expuesta.

Candy Yareli Morales dijo: Si, usar cubrebocas, gel antibacterial y lavarse las manos, para cuidar a mi familia casi no los voy a visitar, ando cubrebocas cuando voy y mayormente me mantengo alejada de ellos, soy ama de casa, yo no tengo trabajo pero mi esposo si, el es que lleva el sustento, si se enferma me enfermo yo también, así que nos cuidamos lo más que podemos.

Arturo Vázquez respondió: Si, uso el gel antibacterial y sana distancia, ahorita que voy a llegar a mi casa, me cambio de ropa, dejo los zapatos y me baño, trabajo mi familia y yo dependemos de mi sueldo, me exponga o no tengo que ir a la oficina.