Trabajo coordinado para salir adelante 

Tras anunciar que el programa Sembrando Vida duplicará sus alcances en el estado al incrementar sus hectáreas de cultivo de 25 mil a 50 mil y el número de sembradores pasará de 10 mil a 20 mil, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el Tren Maya estará funcionando en el 2023 como transporte de carga, turístico y de pasajeros, y su construcción dejará en Campeche una derrama económica de 60 mil millones de pesos, pues casi la mitad del tramo general de mil 460 kilómetros, es decir, aproximadamente 700 kilómetros, pasará por el territorio estatal.

López Obrador, quien presidió en la Plaza de la República la presentación de alcances de los programas de bienestar en la entidad, destacó el buen trabajo de coordinación que mantiene con el gobernador Carlos Miguel Aysa González y expresó su reconocimiento a los campechanos porque fue el estado del Sureste que más porcentaje de votos dio al proyecto de infraestructura durante la consulta.

-Puede ser que a algunos no les guste, no les cuadre, pero ya ven que yo siempre digo lo que pienso, mi pecho no es bodega; les quiero decir que estoy trabajando bien en coordinación con el gobernador de Campeche. Y tenemos que unirnos todos, ya cuando vengan las elecciones que cada quien agarre su partido, pero si no hay elecciones, juntos, porque la patria es primero, el pueblo es primero. Ya después vemos lo de las banderillas partidistas, pero ahora a unirnos todos para sacar a adelante a Campeche, sacar adelante a México.

Comentó que otros de los proyectos que se impulsan en favor de Campeche es la creación de una cuenca lechera que permitirá aprovechar el gran potencial de la región Sureste, porque es aquí donde se concentra el 70 por ciento de agua de todo el país, y con el programa de conexión de gasoductos del norte hasta la Península de Yucatán se respaldará el desarrollo industrial del estado.

Sobre el Tren Maya también expuso que ya se está convocando a grandes empresas para construir cinco tramos que van desde Escárcega hasta Cancún, pasando por Tulum, quedando pendientes los tramos de Tulum-Escárcega, Tulum-Carrillo Puerto y de Carrillo Puerto a Escárcega, pasando por Calakmul, sin dañar la reserva de la biosfera.

Previamente, López Obrador garantizó que los programas de bienestar continuarán e incluso algunos como el de Jóvenes Construyendo el Futuro y de Pensión para Adultos Mayores tendrán incrementos en sus montos.

Detalló que en Campeche se benefician 55 mil 770 personas de la tercera edad; siete mil 254 infantes con discapacidad, y mil 799 niños de estancias infantiles; además, se han entregado 37 mil 602 becas educativas para el nivel básico; en el medio superior se ha apoyado a 42 mil 914 estudiantes y en el superior a cuatro mil 193.

Informó que se van a construir 27 sucursales del Banco del Bienestar, a fin de evitar intermediarios para la entrega de los recursos, así como universidades en Campeche, Escárcega, Calakmul, mientras que la de Calkiní se fortalecerá.

Por su parte, el director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons, dio a conocer que el año pasado durante las consultas que se realizaron a los pueblos originarios en cinco regiones del estado para dar inicio a la construcción del Tren Maya, el respaldo fue total; y la secretaria de Bienestar, María Luisa Albores González, resaltó que para este 2020 se redoblarán los esfuerzos para que la justicia social deje de ser una aspiración y se convierta en una realidad en el país.

Durante el evento, el presidente López Obrador saludó a los secretarios general de Gobierno, Pedro Armentía López, y de Desarrollo Social y Humano, Christian Castro Bello.

________________________