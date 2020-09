Trabajo sin simulaciones, con unidad se garantiza el triunfo: Medina Farfán

“Hoy, los priístas tenemos que trabajar con convicción firme, sin simulaciones, tener claro que ser parte de este consejo es la oportunidad de servir a la gente”, afirmó el Presidente estatal del PRI, Ricardo Medina Farfán.

Tras tomar protesta a los 200 integrantes del Consejo Político Municipal de Campeche, insistió que a ellos les toca “impulsar y transformar con acciones su comunidad. Todos sus integrantes deben atender, y por ello los convocamos a actuar bajo ese compromiso”.

Junto al Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Ramón Méndez Lanz y la Secretaria General del partido Galilea Balboa Nieto, reiteró que en la próxima jornada electoral está en juego el futuro del Estado y de las familias campechanas.

En un enlace virtual con los Consejeros, entre los que figuran el Secretario General de Gobierno Pedro Armentía López y de Desarrollo Social y Humano Christian Castro Bello, insistió en que el priismo se fortalece con gente leal y de principios.

“Por ello el llamado es a actuar con convicción de que somos fuertes, de que tenemos capacidad de sobra, el talento, somos la mejor opción y que sí vamos unidos, ¡Con las mejores decisiones, sin duda el triunfo será nuestro!”, apuntó.

Ante Diputados locales como Leonor Piña Sabido, Ana Gabriela Sánchez Preve y Claudia Muñoz Huicab que estuvieron en el auditorio “Héctor Pérez Martínez”, Medina Farfán llamó a trabajar de cerca con la gente y hacer frente en forma responsable a las malas decisiones del Gobierno federal.

En su oportunidad, el dirigente municipal del PRI, Diego Gutiérrez, aseguró que este Consejo es la suma de voluntades, energía y capacidades.

Precisó que en poco tiempo “iniciará una jornada en la que se va a decidir el futuro de las familias campechanas, y el priismo local debe permanecer unido para dar resultados positivos”.

Entre los consejeros que rindieron protesta en forma virtual destacan el ex Diputado federal Miguel Ángel Sulub Caamal, la ex líder del Congreso local Laura Baqueiro Ramos y ex legisladores como José Manuel Manrique Mendoza y Jesús Quiñones Loeza.