Transparencia y honestidad deben ser compromisos de candidatos: Alfredo Cardeña

Cada candidato tiene el compromiso de transparentar los recursos, además está la honestidad porque hay reglas, hay topes de campaña, deprecampaña, evidentemente se debe de cumplir con la ley, para eso está la norma, para que exista igualdad de condiciones entre los candidatos” sentenció el presidente del colegio de la barra de Licenciados en Derecho de Campeche, Alfredo Cardeña Vázquez.

En cuanto a los recursos que utilizan en la vacunación creo que es un tema no solamente legal sino también de moralidad, porque ese está hablando de que son vidas humanas lo que está en juego.Manifestó que no es una situación de juego pues en realidad son vidas humanas, no debe de ser que se estén abusando del tema de la vacunación con fines políticos.

Dijo que por única vez deberían el Gobierno Federal o los gobiernos no usar la vacunación como tema político, ni en promoción ni tampoco para tomar alguna ventaja. Respecto a la aplicación de los recursos que se están manejando para la vacuna, desde la contratación del personal, elcosto, son noticias en las delegaciones como la Ciudad de México en que los jefes de gobierno señalan que no le han aplicado ninguna a los adultos mayores.