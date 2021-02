Tren Maya destruye, no desarrolla

El Coordinador de Democracia y Desarrollo del Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil S.C., Romel Rubén González Díaz, dijo que han estado muy pendientes de la información que Fonatur y el Presidente Andrés Manuel López Obrador han dado a conocer sobre el proyecto del Tren Maya, como el hecho que había dicho que no se iba a tumbar ni un solo árbol y ahora en el Manifiesto de Impacto Ambiental dice que son 1000 hectáreas las que se van a afectar.

“Entonces, en este caso, si tú descubres y haces el estudio, es el área que se va a ocupar en esos polos de desarrollo que quieren que estén pegados junto a una terminal. Imagínate la superficie y en el número de habitantes que llegarán, son 50,000 personas. Imagínate, Calakmul tiene apenas 30,000 personas en todo el municipio y en Xpujil somos apenas 4000 personas, esto significaría construir como 10 veces Xpujil y devastar y destruir la selva”, señaló.

Comentó que, en este sentido, no trae gran desarrollo, sino que vienen a destruir, por eso afirman que es un ecocidio. Apuntó que, además, todos necesitamos servicios básicos y entre ellos el más importante es el agua, el problema más importante en Calakmul y en un principio habían dicho que serían tres polos y ahora dicen que uno, hay que imaginarse el problema del agua.

“El agua es el problema básico de Calakmul que tiene la selva tropical más grande, selva alta. ¿Qué va a pasar? Si no hay agua, para encontrar agua hay que perforar hasta 200 o 300 metros, que es hasta donde se pudo perforar un pozo y el agua salió muy dura con mucho yeso. ¿De dónde vamos a traer agua para 50,000 personas”, expresó.

Indicó que si a lo mejor se equivocan, como siempre lo hacen y son 30,000 y no 50,000 pero aún así necesitan agua para consumir, para lavar ropa, para limpiar y dentro de esta ciudad se necesitarán teatros, servicios y demás. Esto generará un problema mucho mayor del abastecimiento del agua. Declaró que siempre han preguntado qué harán y nunca les han respondido, dónde van a traer el agua tampoco creen en lo que dicen que la van a llevar desde Candelaria.

“Imagínate la inversión si la traen de Candelaria, en análisis, ¿cuánto nos va a costar traer el agua?, la relación costo-beneficio ¿cuánto nos va a costar traer el agua y quién paga esa agua para que vaya a los hoteles?, no es un beneficio para pobres, es un desarrollo para los ricos”, manifestó.

Otro de los problemas es la basura, pues enfatizó que hasta ahora no han podido ni este gobierno ni los anteriores manejarla, ni generar la cultura del manejo de la basura, no hay rellenos sanitarios. Hay basura tirada a la intemperie y cuestiona qué van a hacer ahora con 50.000 personas o 30,000, “los polos de desarrollo van a generar más conflicto y contaminación”.

También van necesitar casas y de dónde se van a traer todos los materiales para construir viviendas, todo será devastado si se analiza técnica y arquitectónicamente pensar en la arquitectura no es sencillo qué tipo de vivienda para hacer una vivienda ecológica.

“Entonces aquí tiene que haber mucho más, cuando me dicen que estudiaron la arquitectura, yo no sé dónde porque la verdad no hay un proyecto, una cosa es el dibujo que les hacen y que les van a construir y otra cosa realmente es cómo va a funcionar. Luego lo grave es que también necesitan de un sistema de comunicación, van a traer un tren y traen de 30 mil a 50, 000 personas que ellos requieren movilidad y en el área de Calakmul”, dijo.

Explicó que han emitido distintos puntos de vista sobre las distintas versiones que ha dado el mismo Fonatur, ya sea a través de Rogelio Jiménez Pons u otra persona, sobre qué son los polos de desarrollo, pues también han cambiado sus nombres, por eso han dicho que la información está fragmentada, poco clara y que luego no se sabe a qué se refieren ellos mismos. Señaló que algunas veces les llamaron comunidades sustentables, otros polos de desarrollo, han ido cambiando.

“Nosotros creemos que es venir y construir y colonizar, por eso decimos que esto es un neocolonialismo porque construir nuevos polos de desarrollo es construir una nueva colonia, un nuevo espacio. ¿Quiénes son, quiénes van a estar ahí? Tipo Xcaret donde casi casi nos meten a todos en un mismo lugar pero donde viven los turistas. Además de eso, no sabemos la integración de la gente, son distintos tipos de problemas un hábitat que nosotros ni conocemos su origen, no sabemos en este caso si son parte del pueblo indígena, si son como en un principio mencionaron que quieren atraer gente de Estados Unidos de los migrantes, en ese sentido, vamos a hacer proyecto de tren como medio de contención un muro de contención como el que quería hacer Trump”, explicó.