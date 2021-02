Tren Maya está envuelto en un ecocidio: CRIP de Xpujil

Todo ese proyecto está envuelto de un ecocidio como dónde te vires o dónde mires ahí lo tienes. Cuando me dicen desarrollo me preguntó, ¿quiénes son los que van a invertir? Primero el gobierno mexicano dijo que nada con los Fideicomiso y ahora están haciendo otra cuestión”, relata el Coordinador de Democracia y Desarrollo del Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil S.C., Romel González Díaz.

Por los cambios que quieren hacer ya deja de ser una identidad cultural y se vuelve una identidad comercial. En ese sentido, dijo que ya salió publicado un contrato en el que dice que van a hacer socios a la gente. Si lo lees te das cuenta que es un contrato de expropiación, esa idea de hacer socios a los beneficiarios no es verdad. Este proyecto tiene una serie de problemas, pues el desarrollo como lo están pensando no es así.

“Siempre hemos dicho si quieres generar el buen vivir, este nace desde las comunidades, no desde arriba, es un neocolonialismo donde la idea de un tren no nació en las comunidades indígenas, sino en la cabeza, en la visión de alguien que está en la Ciudad de México o que vive en el Centro y que lo trajo para acá y que es también lo que hacían los gobiernos anteriores, porque tiene que hacer desde allá para acá y no nacer los proyectos de las comunidades en una de ellas”, señaló.

Enfatizó que siempre nos hacen creer que desde afuera traen el conocimiento y el supuesto desarrollo cuando ya se ha creado el propio. Los menonitas producen grandes cantidades de productos y no dejan descansar la tierra, les meten químicos y al final de cuentas estás consumiendo más químicos que una cuestión natural.

“Luego cuando le meten soya y la soya transgénica es peor, por eso la economía se tiene que basar en otra visión completamente distinta. Nosotros en las comunidades estamos construyendo huertos familiares”, comentó.