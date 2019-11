Tren Maya se cancela si lo determina la consulta

En las consultas ciudadana y en comunidades indígenas que se llevarán a cabo del 28 al 30 de

noviembre y 14 y 15 de diciembre, respectivamente, participarán un total de cuatro mil 190 localidades de los estados que forman parte de la ruta del Tren Maya: Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Chiapas y Tabasco, para definir si el proyecto sigue o no adelante.

Dio a conocer lo anterior, Rogelio Jiménez Pons, director del Fondo Nacional del Fomento al Turismo (Fonatur) y coordinador nacional del Proyecto Tren Maya, acompañado por Pedro Armentía López, secretario General de Gobierno, en representación del gobernador Carlos Miguel Aysa González, así como también por la delegada de la Secretaría de Bienestar, Katia Meave Ferniza, y el coordinador estatal del Tren Maya, Ramón Arredondo Anguiano.

Jiménez Pons recalcó que las consultas no son una mera simulación, ya que si la mayoría vota en contra del proyecto, se cancela.

Aclaró que en la primera consulta, la indígena, participarán las comunidades mayas, quetzales y chontales, y la segunda, en la ciudadana, también podrán participar los integrantes de las comunidades indígenas junto con el resto de los habitantes de los cinco estados mencionados.

En Campeche, los centros de votación se ubicarán en Champotón, Tenabo, Xpujil, y en la comunidad de Don Samuel del municipio de Escárcega, y los resultados se darán a conocer 15 días después de concluir las consultas.

Por su parte, Armentía López resaltó que las consultas se tratan de un ejercicio democrático por medio del cual se busca prevalecer un derecho colectivo y no particular, “porque muchas veces en las comunidades se benefician a ciertos sectores. Hoy con esta dinámica y apertura y sobre todo, de transparencia se realizarán estas consultas no solo en Campeche, se promueve la libre participación y que el Gobierno en turno y los alcaldes sean coadyuvantes para que no se violente ningún derecho”.

Reiteró el compromiso del Gobierno del Estado para coadyuvar en lo que el Gobierno Federal requiera durante la realización del Tren Maya, “lo haremos de manera conjunta, lo que necesiten, esa es la indicación del licenciado Carlos Miguel Aysa, apoyar un proyecto de impacto directo y de vital importancia para nuestras comunidades”, enfatizó.

Previamente, Jiménez Pons, señaló es fundamental que los cinco estados del Sureste demuestren unidad, ya que como ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador, es tiempo del Sureste y que reciba los recursos e inversión que antes les fue negado anteriormente por parte de la Federación.

Y ejemplificó, que pese al “boom” petrolero de Campeche, no ha sido beneficiado de manera correcta, además de ser el Sureste la región más rica del país no solo por los recursos hídricos, cultura arqueológica, petróleo, entre otros.

-En los hechos ha estado abandonado. Campeche aportó 100 mil millones de dólares de excedente petrolero por “Cantarell” y hoy cuando debió haber inversiones no se dio – puntualizó.

Destacó que con el proyecto del Tren Maya, “el Sureste será el ganón” de México, manifestó, al recordar que se suma el proyecto del Istmo, provocando el recelo y preocupación.

Mencionó que un tren contamina mucho menos que una carretera y enfatizó que en el caso de los habitantes de las colonias que se oponen a que el Tren Maya pase por las vías cercanas a sus hogares, aun y cuando son terrenos de la Nación, que fueron ocupados de manera irregular, el compromiso de la Federación es brindarle opciones para su reubicación. “Si hay un lugar que necesita inversión es el Sureste mexicano con un proyecto integral de desarrollo, y el primer paso es el ordenamiento territorial”, acotó.