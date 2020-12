Tribunal Electoral desecha denuncia de Morena contra Christian Castro

El Tribunal Electoral del Estado (TEEC) determinó que no existe razón para sancionar al Secretario de Desarrollo Social y Humano, Christian Castro, a quien el partido Morena denunció por supuestamente hacer promoción personalizada, violando el principio de equidad, así como difusión de propaganda gubernamental.

Promovido por Carlos Ramírez Cortés, representante de Morena ante el Instituto Electoral del Estado (IEEC), aludía que el funcionario estatal aprovecha su encargo para promover su imagen con miras al 2021.

Ramírez Cortés presentó en su queja 11 pruebas técnicas y una documental con las que pretendía demostrar la supuesta violación a la que hace referencia, tras revisar el tema se determinó que dado su encargo como titular de la Sedesyh (organismo de la Administración Pública Estatal), no existe tales violaciones a la Ley.

Los magistrados consideran que no hay evidencia del uso indebido de recursos públicos, ya que no se logró acreditar tal ilícito; por lo que los hechos denunciados no constituyen un delito.

Determinaron que no existe la promoción personalizada y violación al principio de equidad, ya que no se acreditó la responsabilidad de los actos denunciados, consistentes en promoción personalizada y violación al principio de equidad, así como difusión de propaganda gubernamental.

En consecuencia, el pleno determinó que no resultaba procedente imponer sanción alguna a Castro Bello, toda vez que de los elementos probatorios que fueron analizados en el presente asunto, no acreditaron ninguna falta.