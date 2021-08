Trifulca por segunda dosis Pfizer en la Naval

Gran alboroto se vivió ayer viernes en la Tercera Región Naval para la aplicación de segunda dosis de Pfizer a rezagados, cuando se informó que se vacunarían solo a los que fueron “avisados”, lo que generó la molestia de quienes habían acudido desde muy temprana hora a recibir el inmunológico alegando la mala organización de las autoridades de la Secretaría de Bienestar (SEBIEN).

Indicaron que desde el jueves se dio el comunicado a través de las redes sociales de autoridades de la SEBIEN que se vacunarían a los rezagados en segunda dosis de Pfizer, sin especificar que debían ser citados, y para el siguiente día abrir convocatoria de registro, del cual no se informaron.

“Ellos están mal organizados, primero dicen una cosa y luego otra, ahora que venimos nos dicen que no nos van a vacunar porque no estamos en su lista”, “estamos esperando la dosis desde mayo que fuimos vacunados, y ahora que tenemos que anotarnos en una lista para esperar otra vez, no es justo”, “vine hasta aquí en taxi, gasté 100 pesos, además, perdí un día de trabajo para que me aplicaran la vacuna que me hace falta, y que no, que nos tenemos que esperar porque ya no alcanzamos”, fueron algunos de los reclamos de ciudadanos.

Además, la situación se desbordó cuando se generaron 2 filas, entre “los citados” y los que acudieron por cuenta propia a la sede, y al solicitar por parte de los servidores de la nación una sola, se propició un enfrentamiento entre los mismos ciudadanos que los mismos servidores de la nación, con trabajo y pudieron controlar ante el ambiente enardecido de la gente.

También se sumó el reclamo de los sí citados para aplicarse la segunda dosis de Pfizer pero que al arribar no aparecían en la lista oficial, por lo que el enojo aumentó por la falta de organización del que estaba quedando evidente la SEBIEN.

“Resulta que di mi nombre y nos dieron los horarios para venir hoy de 9 de la mañana a 2 de la tarde y ahora vengo a ver la lista y no aparezco, hay muchas personas sí y ahora quieren que nos anotemos de nuevo para esperar otra vez”, “A mí me avisaron para acudir a vacunarme y resulta que no estoy en la dichosa lista, aquí están los de Bienestar y no te solucionan nada, nos tienen esperando aquí sin que nos resuelvan, es una vergüenza que pase esto”, expresaron ciudadanos.

A decir, del coordinador de Programas de Bienestar, Manuel Zavala, no se trató de ninguna mala organización sino de la insistencia de la ciudadanía por acudir desde muy temprano y no esperar que sean notificados para acudir, toda vez, que solo se aplicarían 600 dosis de Pfizer para que campechanos completen el esquema de vacunación.