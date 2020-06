Triunfó Alfredo Xequé en la catedral del boxeo

En charla con EL SUR DE CAMPECHE, narró sus triunfos en la Arena Coliseo de la Ciudad deMéxico

“En el tiempo que comencé en el boxeo, la verdad estaba muy decaída esta disciplina, fueron unos amigos los que me invitaron a ir a entrenar a un gimnasio que se encontraba en el Pablo Garcia, esto fue en 1988-89, ya de por sí me gustaban las peleas y como buen san franscisqueño ya traía en la sangre el box”.

Esto lo declaró para El Sur de Campeche Alfredo Xequé, peleador campechano que impuso récord de seis triunfos consecutivos por nocaut en la catedral del boxeo mexicano, la Arena Coliseo, récord que hasta el momento ningún campechano ha igualado y se ve difícil que lo logren, mas no imposible.

“Era una persona bastante tranquila, pero eso sí, no me dejaba de nadie, me sabia defender más que nada en este barrio bravo como es San Francisco, en donde por quítame una paja, se armaban los pleitos, pero en esa época era los puños, perdías o ganabas y terminabas siendo amigo de tu rival, no como ahora que sacan los jóvenes a relucir sus navajas y hasta armas de fuego, más cuando pierden en buena lid”.

“Luego de un año de estar entrenando en el Pablo Garcia, me invita en aquel entonces el Sr. Edilberto Rosado a que participe en un torneo estatal de box que tuvo lugar en el Excrea antes Injuve, en donde actualmente se encuentra el C.C.D.U. y que gano el primer lugar estatal, participaron boxeadores de todos los municipios en la categoría mini mosca tirándole a paja, esto todavía como boxeador amateur”.

“En este torneo me ve pelear el Sr Fillo Zubieta, tuvo confianza en mí y comenzó a apoyarme, me dio la oportunidad de seguir entrenando y también le agradezco mucho porque me dio una beca, trabajo y la oportunidad de seguir entrenando, que es lo que quería”.

“Ya luego de un año, pasé al profesionalismo mi manager Adolfo Otolaza quien me dirigió en peleas de seis y ocho round y luego me fui a México a probar suerte, me sentí con la posibilidad de poner en alto el nombre de Campeche y llegué a la capital de la república, esto en el 90”.

“Cuando llegué a México me recomendaron con el Sr. Lázaro Ayala Zamora, ya finado, quien fue finalmente quien me proyectó a la máxima catedral del boxeo en México, la arena Coliseo”.

“Como todas las cosas, nadie de la capital creía en un fuereño, más de un estado que muchos ni sabían que existía, más si no había ido a la escuela, fueron esas las cosas a las que me tuve que enfrentar, pero como siempre me gustan los retos, las tomé, apuntó Xequé”.

“Pues fue en la Arena Coliseo en donde el fuereño, el campechano impuso un récord para peleadores de su estado, fueron seis peleas las que disputé en este sitio y las seis las gané por la vía del nocaut, la verdad, no creo que me iguale ningún campechano, pero todo puede suceder”.

“A Campeche me invitaron a venir a pelear, vine en tres o cuatro ocasiones, en las que enfrenté en la desaparecida Arena Campeche a peleadores yucatecos de buen cartel ante unos llenos hasta lo más alto de ese inmueble, campechanos que fueron a verme pelear, peleas, batallas bastante cerradas contra el “Candelita” Varguez, la “Pulga” Villanueva, dos grandes guerreros de Yucatán”.

“Finalmente, se me da la oportunidad de disputar el cinturón Hispano ante el filipino Prety Boy Lucas, esto fue en la Arena Campeche el miércoles 16 de diciembre del 92, llegaba el filipino con números de 29 ganados, cuatro derrotas y dos empates, este fue un pleito que nunca voy a olvidar, dijo Xequé, porque siento que gané la pelea, el público salió molesto, se fue a doce rounds y fue decisión dividida, esa pelea marcó mi retiro como peleador activo”.

“Antes de esta pelea, tuve un pleito por el título nacional de la categoría, ya que era el retador oficial ante Adolfo Montiel, la pelea fue en su tierra de este boxeador los Mochis Sinaloa, así que imagínate, fue una pelea cerrada, aunque a decir verdad me falta un poco decisión, dándole el triunfo a Montiel que se corono campeón nacional”.

“Me retiré del boxeo prácticamente como profesional más que nada por la familia, lo pensé mucho y fue más fuerte el amor hacia mi familia y lo dejé como boxeador activo, el mundo de las orejas chatas y nariz de coliflor en donde mis números fueron de 28 peleas profesionales, 19 triunfos, siete derrotas y dos empates, me retire cuando era decimo en el Consejo Mundial de Boxeo, quinto de la Asociación Mundial y de la Federación Internacional de Box”.

– ¿Qué fue lo mejor que te dejo el box?

Lo mejor que medio el boxeo fue mi familia mis hijos mi esposa el apoyo grande que tuve de la gente que me apoyo, no tuve la oportunidad de pelear por un título mundial, pero logre muchas cosas que quería, me dio la oportunidad de prepararme académicamente de tener una licenciatura.

– ¿Lo más triste que hayas tenido en el boxeo?

Lo más triste para mí en el box, fue la falta de apoyo de las autoridades municipales y estatales, además de la comisión campechana de boxeo, a pesar de ser campechano, salieron varias oportunidades de pelear campeonatos y mundiales aquí, y prácticamente me cerraron las puertas.

– ¿Actualmente cómo ves el boxeo aquí en Campeche Alfredo?

La verdad es que aquí en Campeche necesitamos promotores, hasta ahorita no ha surgido otro como el Señor Francisco Uribe Ovando, este fue un gran promotor y además apoyó mucho el boxeo desgraciadamente pues se adelantó a nosotros, ayudo mucho a los boxeadores que no tenían para practicar este deporte sin que descuidaran sus estudios.

En lo personal agradezco mucho al señor Uribe Obando porque me dio la oportunidad aquí primera históricamente a disputar un campeonato municipal aquí en Campeche él me dio la oportunidad Y la verdad Quiero una persona que amaba mucho al Box y que ayudó mucho más que nada a la gente humilde y a la gente novata, a los chavos que él veía que tenía las posibilidades de sobresalir en este deporte

Aquí en Campeche hay muchos promotores que piensan que hacer una función de box se van las bolsas de dinero, pero no es así necesitamos gente que arriesgue, que ponga su dinero para que pueda ver buenos boxeadores aquí en Campeche.

Aquí en el estado tenemos elementos que puede dar el ancho, chamacos que pues la verdad, tienen muy buena disponibilidad lo que falta es el apoyo, el boxeo es una inversión, no es la primera función se va a ganar los miles de pesos, pero pues si se arriesgan dando funciones de Box, más adelante podrán recuperar todo lo invirtieron, pero desgraciadamente no hay gente que arriesgue.

– ¿La desunión entre managers de los diferentes gimnasios está evitando el avance del box aquí en Campeche?

Pues como en todo, creo que en todos lados, como aquí en Campeche, hay problemas, gente que solo quiere ver su beneficio y no el beneficio de Campeche, siempre ha existido la envidia, la gandallez, el querer sobresalir con artimañas, no con trabajo, quiero pensar que eso tal vez se dio antes de.

En la actualidad Melchor el “Baby” Cob, Jorge Manuel Vera y un servidor, gente de experiencia, gente que sabe cómo es el box amateur y profesional, a nivel nacional e internacional, estamos tratando de unificar criterios en beneficio de los chamacos que van comenzando a los que hay que apoyar y darles esas herramientas, con las que puedan tener la capacidad y experiencia para sobresalir y sacar el boxeo de Campeche adelante.

Hace falta más promoción de box, para que los chamacos se vayan fogueando, vaya agarrando experiencia y nosotros como manejadores podamos ver si el trabajo que hacemos está bien o hay que corregir algo, que el municipio o el gobierno en lo que a su área de deportes organice eventos como en mi época, que había torneos de box amateur como los torneos de barrios, de colonias, que luego iban a un municipal y culminaba con un título estatal.

Esto es algo donde el municipio o el gobierno tenga que invertir mucho y seria de beneficio para el boxeador campechano que busca una oportunidad en el profesionalismo y en los próximos años haya otros Alfredo Xequé, Jorge Manuel Vera o un Melchor el “Baby” Cob, finalizó diciendo el boxeador y ahora flamante entrenador, Alfredo Xequé.