Tromba causa estragos en la ciudad

En cuestión de minutos la tarde de ayer, una tormenta azotó a la capital campechana, dejando calles y avenidas inundadas, árboles caídos, cortes de energía y un caos en diferentes colonias. No reportaron víctimas, aunque sí daños y afectaciones.

Autoridades de la Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado de Campeche (Seprocicam) activaron cuadrillas para iniciar trabajos de remoción de los árboles caídos en diferentes puntos de la ciudad, por ello, bomberos de manera inmediata comenzaron con atender todos los reportes que se iban generando a través del 911.

“Tenemos como cinco reportes de postes, de espectaculares tenemos dos y de árboles tenemos como cinco igual. El último reporte es sobre la avenida Sureste antes de llegar al agua potable hay un árbol que cayó sobre un vehículo por lo que nos vamos a desplazar apenas terminemos acá para poder hacer una verificación a los demás reportes que se están dando por 911.

En el malecón tenemos reportes de árboles, palmeras caídas, que aún no están verificados todavía. Lo que sí mucho cuidado a las personas que transiten por ahí porque hay mucha avispa lengua de vaca que es muy agresiva, no necesita que lo molesten pues el animalito es causa de problema ya que es muy dañino su piquete, tengan mucho cuidado si transitan por ahí no bajarse de sus vehículos particulares si van a hacer algún recorrido sobre malecón.

Si hay algún reporte de algún árbol que lo pasen al 911 de inmediato para que nosotros podamos atenderlo conforme se vayan dando los servicios”, recalcó el comandante del Cuerpo de Bomberos de Campeche, Justo Ancona Inurreta.