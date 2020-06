Turismo debe ser calificada como actividad esencial, ¡urge!: Ortega Pérez

Al señalar que la pandemia del Covid-19 ha afectado a diversos sectores productivos y económicos, entre ellos al turismo, el Diputado Jorge Ortega Pérez, dijo, es necesario que el Gobierno Federal considere la industria sin chimeneas como una actividad esencial.

Subrayó que son incuantificables las afectaciones y pérdidas económicas por la inactividad del turismo en nuestro país y su reapertura será complicada por la lenta transición del semáforo sanitario.

“Estas actividades tienen que ser declaradas o consideradas esenciales porque es lo que provoca tener una actividad económica, es necesario que la industria de la hospitalidad como actividad esencial”, recalcó.

El presidente de la Comisión de Turismo del Congreso del Estado, señaló como un gran acierto del Gobierno Federal mantener los puentes largos, “porque al tenerlos la gente puede aprovechar y salir a un estado vecino o ver a algún pariente o familiar, conocer Pueblos Mágicos, se fomentaría muchísimo lo que es el turismo nacional”.

No obstante, recalcó que tiene que ir de la mano con la productividad económica, porque si no hay dinero no hay turismo.

Destacó son lamentables las afectaciones que ha tenido el Covid-19 no solo en materia de salud, sino en materia económica, “y es una realidad que reactivar el turismo beneficia a un gran número de mexicanos ya sea de forma directa o indirecta con miles de empleos, sea del sector hotelero, restaurantero, agencias de viajase, de transporte. Se paralizó todo. No hay dinamismo económico”, precisó.

Finalmente, el priista recalcó que el turismo es una de las industrias que más derrama económica deja al país, y además México está posicionado entre los 10 primeros destinos turísticos a nivel mundial, no solo por sus atractivos naturales, culturales y arqueológicos, sino por su gastronomía.