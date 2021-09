Turismo “no tiene aeropuerto”, no hay “aviadores”

El titular de la Secretaría de Turismo (SECTUR) en el estado de Campeche, Mauricio Arceo Piña, aseguró que aún continúan trabajando con el proceso de entrega-recepción, por lo que en este momento están terminando de revisar y de firmar las actas de entrega de la Secretaría.

“En cuanto al proceso de la entrega recepción estamos ya por firmar las actas de la entrega, porque lo más importante que podemos hacer es ya ponernos a trabajar, todos estamos muy ansiosos, hay mucho por hacer y eso es lo que queremos hacer, una vez que terminemos de recibir inmediatamente nos vamos a poner a trabajar”, aseguró Arceo Piña.

En este tenor, señaló que hasta este momento a diferencia de la Secretaría de Seguridad Pública no se ha detectado ningún aviador en la Secretaría de Turismo, por lo que esperará a que se dé por concluido completamente el proceso de entrega recepción, así sabrán con una mayor certeza la condición en la que opera la dependencia de turismo.

“Hasta este momento yo no he detectado ningún aviador, pero tampoco hemos dado por terminado todo el proceso de la entrega recepción, entonces, una vez que hayamos terminado este ya veremos qué cuentas o situaciones salen al respecto, por esta situación aún no es posible brindar más información al respecto”, dijo el titular de la SECTUR.

En cuanto a la Asociación de Hoteles y Moteles de Campeche, informó que desde que se le asignó el nombramiento como titular de la SECTUR, presentó su renuncia a la presidencia de la asociación, esto para poder dedicarse a trabajar en el fomento turístico de la entidad, por lo que corresponderá a la directiva de este gremio sesionar para designar al siguiente Presidente.

Precisó que es necesario que la Asociación de Hoteles realice una asamblea extraordinaria para determinar quién será el próximo Presidente, ya que la SECTUR realizará reuniones de trabajo constante con asociaciones y cámaras para llegar un consenso entre la iniciativa privada así como el sector público, para determinar las formas en la que se llevarán a cabo las políticas públicas del sector turístico.