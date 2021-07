UIF es el “chicote” de Amlo: Sánchez Preve

Para la Diputada Ana Gabriela Sánchez Preve, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) se está convirtiendo en la herramienta para golpear a los que se atreven a pensar diferente al Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador. Tras darse a conocer que la UIF investiga al presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la legisladora consideró que no existen coincidencias en estos temas y espera que las presiones a los magistrados no influyan en la revisión que hagan a las impugnaciones hechas en todo el país.

“Es lamentable que esto se dé, no es la primera vez que lo vemos y efectivamente cada vez que una persona o alguien tiene otra opinión o no se hacen las cosas exactamente como el presidente las solicita, pues de inmediatamente se le abre una investigación, no son casualidades”, declaró.

¿La UIF se está convirtiendo en el brazo golpeador de la 4T? Se le cuestionó.

“Es lo que hemos estado observando en los últimos tres años, lamentablemente, no creo que sea coincidencia que cada vez que alguien está en desacuerdo o manifiesta su desacuerdo o piensa, o dictamina en contra de lo la voluntad del presidente de la República en automático tiene una carpeta de investigación, realmente es lamentable que se esté dando”, insistió.

Sánchez Preve también criticó la reunión que sostuvo el titular de la UIF Santiago Nieto Castillo con la virtual gobernadora Layda Sansores San Román, sobre todo el hecho de que hayan “discutido” temas ligados a investigaciones en curso.

Consideró que no hay motivos por los cuales el funcionario federal deba brindarle información a una candidata, reiteró que no será gobernadora electa en tanto el Tribunal Electoral (TEEC) no resuelva las impugnaciones.

“Él (Santiago Nieto) no tendría o ¿En calidad de qué? Tendría él porque brindarle información a una ciudadana que va a hablar con él… a una ciudadana que en este momento no tiene ninguna investidura que le de ese derecho a tener información, en teoría privilegiada, o en teoría que no debe necesitar”, asentó.

La diputada priísta, expresó que las acciones de la UIF también podrían considerarse como amenazas, un intento de sembrar el temor y el miedo entre quienes no piensen como Morena.

Enunció que sería lamentable que de validarse la elección en Campeche, el Gobierno de Layda Sansores San Román empiece la represión y persecución de quienes no opinen como ella y para ello utilice a la UIF.

“Va a ser muy triste ver cómo actúan igual que han hecho en el resto del país, dividiendo a los campechanos, sembrando odio entre los campechanos, provocando más distanciamiento entre los campechanos”, finalizó.