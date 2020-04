“Un deportista de alto rendimiento no puede parar”: Sánchez Álvarez

El profesor de atletismo, Humberto Sánchez, habló sobre las consecuencias que tendrá en los atletas el parón a causa del Covid-19

Un deportista de alto rendimiento no puede estar parado, la mayor incertidumbre que está viviendo la familia deportiva son las fechas en las que se van a reprogramar las eliminatorias, esto provoca que los entrenadores no puedan hacer una planificación de entrenamiento, porque no hay un objetivo y no sabemos en qué punto podemos desarrollar esa programación, así lo declaro el Profesor Humberto Sánchez Álvarez, instructor y entrenador de Atletismo.

“Siento que las medidas del gobierno federal y estatal son las adecuadas por la pandemia, donde tú lo veas, es importante la salud de los jóvenes y en este caso de los atletas. En estos momentos es importante que estén todos en sus casas, por su integridad física, además como entrenador de la UAC, las medidas adoptadas por el rector son las más aceptables, se han cerrado las instalaciones, los alumnos, los atletas y los entrenadores han colaborado tomando estas medidas, para que en este caso los atletas salgan lo menos posible de su casa”, dijo el entrenador.

“A través de comunicados que envía la CONADE, se dice que las actividades se podrían efectuar en mayo, junio, julio, agosto o hasta septiembre, algo que nos mantiene en el aire, pero eso no significa que el muchacho no se mueve en casa. Hablando de la gente que está a mi cargo les estoy enviando un menú de trabajo para que vayan realizando en su casa”, señaló Humberto.

“La gran mayoría de ellos lo están realizando, es muy importante concientizar a los deportistas. En cualquier momento se activa esta situación y se da a conocer las fechas de reinicio y no pueden perder la aptitud física que deben de tener. Sin duda se va a perder ritmo, potencia o forma deportiva, aunque en este caso el regional de atletismo ya lo habíamos finalizado el pasado 15 de marzo. Sabemos que estaba programado el nacional en abril y los que veníamos en buen ritmo de competencia, iban a llegar en óptimas condiciones a la etapa nacional.”

Las diferencias de hacer “home office” en deporte individual y de conjunto

Sin duda que la programación deportiva en el deporte individual y por equipo es bastante diferente, a lo que el Profesor Humberto Sánchez dijo, sí hablamos de programación y planificación deportiva, en lo individual se tiene competencias fundamentales, preparatorias de modelaje deportivo etc., pero en el deporte de conjunto, hasta donde yo sé, obtienen su forma deportiva jugando.

Esto hace, apuntó Humberto Sánchez, que mandarle un trabajo deportivo es bueno hasta cierto punto por la condición física, pero cabe destacar que en el deporte de conjunto es muy importante la táctica, la estrategia y eso no se puede trabajar individualmente, tiene que ser en conjunto.

¿Se podrá recuperar el tiempo perdido en los atletas por este parón?

En lo personal, apuntó el entrenador de atletismo, para mí no lo puede recuperar, hablando del deporte individual los atletas comienzan a entrenar para el evento nacional en septiembre hasta abril, estamos hablando de ocho meses de trabajo, tu paras ese ritmo competitivo y para reiniciar, tienen que comenzar de cero, desde donde iniciaste en septiembre.

Tentativamente, recalcó el Profesor, la fecha será para junio, en lo particular, para que un atleta vuelva a agarrar su ritmo y no al cien por ciento, necesita cuando menos tres meses, para programarle un PDC (Programación directo a competencia) o un ATR, (Acumulación transformación y realización), por lo que el rendimiento no va ser igual, por tener solo dos o tres meses para el evento principal.

¿Qué opina sobre la nueva fecha de los Juegos Nacionales Conade?

En relación a la declaración de Ana Guevara que los juegos se van a realizar en el mes de noviembre, el entrevistado fue muy claro al decir, todos sabemos que la política y el deporte van de la mano, hay que entender a la CONADE, me imagino que ellos están haciendo su trabajo administrativo, pensando que los juegos nacionales iban a efectuarse en abril, sin que nadie pensara en el problema que estamos viviendo, éstos hicieron solicitud de hoteles, restaurantes, incluso hay entidades que tengo entendido ya tenían comprado sus pasajes aéreos, en este caso a Monterrey en donde se van a llamar la mayoría de los deportes.

Ante estos inconvenientes, se tienen que hacer arreglos, donde buscas que te respeten las reservaciones que hiciste, me supongo que la CONADE ya tiene contratada a gente, empresas, patrocinios, los cuales tienen inclusive un año que hicieron los convenios y que te ponen un tiempo límite para cumplirlo., por eso lo que se pretende es salir de este compromiso, pero habrá que esperar, ojalá que sea pronto, para que no haya peligro para los que vamos a asistir a los Juegos Nacionales y me refiero no solo la delegación de Campeche, sino de todo el país, asentó el Profesor Humberto Sanchez Álvarez.

¿Cómo afecta en lo psicológico al atleta el parón?

Este problema de salud, esta pandemia, no solo afecta al atleta en lo deportivo, sino también en lo psicológico, no tiene objetivos, pero se tiene que mantener motivado, para que pueda seguir con su trabajo físico de mantenimiento, esperando estar apto para cuando se reanuden las competencias y pueda estar preparado para un muevo macro ciclo.

Para concluir, el entrenador de atletismo recalcó en buena medida las indicaciones del Arquitecto Jorge Carlos Hurtado Montero, Director del INDECAM, pensando en la salud de nuestros atletas.