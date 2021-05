Una nueva amenaza…

JESUSA FLORES

Como era de esperarse el virus evolucionaría y en cualquier momento llegaría a México y por ende a la Ciudad de Campeche, y efectivamente, así fue, a tal grado que la Secretaría de Salud ha vuelto a prender las alertas sobre el Covid-19 entre la población, pues hay dos casos detectados de esta nueva cepa.

Hace unos días la dependencia de salud señalaba que tenía muestras de esta nueva cepa, si bien importados, pero ya monitoreados y hasta buscando dónde, cuándo y con quienes tuvieron contacto estos casos, ya que corre la posibilidad de que se registren más casos, aunados a los de Covid que se dan a conocer todos los días.

Todo este tema tiene con los nervios de punta a todos los ciudadanos, desde los empresarios que ruegan de que estos casos no se presenten más ya que regresar a una cuarentena y volver a cerrar sus puertas sería catastrófico, pues mucho les ha costado retomar sus ganancias luego de un año de estar cerrados.

Por otra parte, se tiene el tema electoral, que, una vez más insisto, no se están viendo los protocolos de salud ni los comités que solicitó el IEEC, para que se respeten las disposiciones de Salud, como la sana distancia, el saludar de puño, el uso de gel antibacterial, entre otras cosas, si bien los candidatos sólo tienen en mente ganar, pero con esta nueva cepa que se tiene en Campeche, deberían de empezar a tomarse en serio los protocolos sanitarios.

También el mismo personal de salud debe de estar preocupado, pues se dice que esta nueva cepa es más agresiva y tan solo pensar la saturación de los hospitales y más contagios entre las personas de la primera línea, sería una vez más caótico.

Es de esta manera, que se hace una vez más el llamado a todos los ciudadanos, a no bajar la guardia, a continuar con los protocolos sanitarios, el uso de cubrebocas, gel antibacterial, entre otras acciones de cuidado, pues recordemos que no sabemos dónde estuvieron los casos de la nueva cepa detectada y dada a conocer hace unos días por la Secretaría de Salud.

Finalmente, cuídese y cuide a los suyos, que importa que lo llamen exagerado o exagerada si no quiere saludar a algún candidato de abrazo y menos si no trae cubrebocas, pues si a usted le pasa algo, no vendrá el candidato a velar por su familia, así que a cuidarse más.