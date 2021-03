Unanimidad en el Congreso: no al regreso a clases por capricho presidencial

Si no hay condiciones, no, coinciden legisladores

Entre Diputados del Congreso local hay incertidumbre sobre el regreso a las clases presenciales, mientras que algunos opinan que no existen las condiciones necesarias para abrir las escuelas, otros califican como acertada la decisión de ir entrando a la nueva normalidad educativa.

El Presidente de la Mesa Directiva, José Inurreta Borges, insistió que Campeche no puede ser el experimento del Gobierno Federal, para él, las niñas y los niños deben esperar por lo menos el nuevo ciclo escolar, de lo contrario, aquí debe haber vacunación universal.

“Para empezar el Presidente está presionando, porque sigue declarando en ese sentido. Yo lo que digo es que somos prácticamente un millón de campechanos, que nos envié un millón de vacunas, creo que es lo correcto y así podremos decir sí al regreso a clases total”, declaró.

La Presidenta de la Comisión de Salud, la priísta Karla Toledo Zamora, consideró que la autoridad estatal no ha tomado una “decisión al vapor”. Pidió confiar en el modelo propuesto al tiempo que recordó es un tema de decisión entre los padres de familia.

Añadió que lo correcto será contar con infraestructura educativa adecuada, “las escuelas que estén listas tendrán su retorno siempre y cuando los padres de familia quieran, no es obligación, puede ser mixto, tomarlo a distancia, pueden seguir con cuadernillos, por ejemplo”.

Ricardo Sánchez Cerino, Presidente de la Comisión de Educación, mantuvo su postura de esperar un tiempo más, sin apresurar o presiones de ningún tipo.

Sin embargo, el morenista reconoció que es responsabilidad entera del Gobierno estatal tomar la determinación de ir abriendo poco a poco las escuelas. Aseguró que los maestros están listos para regresar a las aulas.

“Yo creo que si hay las condiciones se debe regresar, si hay las condiciones, siempre lo he mencionado, es cierto que hay comunidades que no tienen contagios, pero pues, no está de más prevenir, yo creo que hay que esperar un poco”, apuntó.

En ese mismo sentido opinó el aliancista Óscar Uc Dzul, “que estemos en semáforo verde, no quiere decir que no existe el riesgo, seguimos haciendo el llamado para que padres de familia sigan cuidándose, a los alumnos, a los maestros porque el hecho de que la mayoría de maestros estén vacunados no están exentos de algún contagio”.

Alvar Ortiz Azar también calificó como apresurado el anunció de retomar las clases tras semana santa, se pronunció por incrementar el porcentaje de vacunación general para garantizar el riesgo mínimo de contagios.

“Desde el Partido Verde insistimos en que, bueno, se debería regresar a las clases cuando la gran mayoría de la población este vacunada contra el Covid-19”, remarcó.

El líder del Congreso local, Ramón Méndez Lanz, también se dijo respetuoso de la determinación anunciada por los titulares de las Secretarías de Salud (SSA)y Educación (Seduc).

Reconoció la presión que el Ejecutivo federal ha ejercido sobre Campeche y le pidió no solo obligar, sino avanzar en el plan de vacunación para no tener que lamentar esta decisión.

“Lo importante aquí es que para regresar hay que cumplir con compromisos, y que en primer lugar tiene que cubrir el programa de vacunación al que se comprometió el Gobierno federal con todos los docentes; sí esta condición no se da o existiera algún rebrote, por supuesto lo que va a hacer es que no inicien las clases presenciales”, acotó.

Por último, dijo que debe haber presupuesto para hacer las adecuaciones necesarias a los planteles, revisar y entregar el equipo faltante, sobre todo porque algunos planteles fueron víctimas de robo durante el año que se han mantenido cerradas.