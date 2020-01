El PRI, más fuerte y unido que nunca

En la nueva etapa del PRI, convocó a los campechanos a demostrar una vez más su compromiso como militantes de fortalecer un proceso político

Esta nueva etapa que estamos impulsando en el PRI, es de unidad, cero simulación y trabajo en los ejidos, en los barrios, en las colonias y en todos los municipios, expresó el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del tricolor, Alejandro Moreno Cárdenas, a los más de 20 mil asistentes que acudieron a la Plaza de la República para la toma de protesta de Ricardo Medina Farfán como nuevo dirigente estatal.

Tras la calurosa bienvenida que recibió de sus coterráneos, Moreno Cárdenas dirigió contundente mensaje al priismo campechano, al convocarlos a demostrar una vez más su compromiso como militantes de fortalecer un proceso político, donde cada día lo más importante es cumplirle a los ciudadanos.

Reconoció en el gobernador su cercanía con la gente, humilde, trabajador, hombre de principios y de valores, y sobre todo su convicción política de cumplirle a los campechanos, así como a su partido, con el buen ejemplo y liderazgo. “¡Muchas gracias, Carlos Miguel Aysa González, militante del PRI y gobernador orgulloso de nuestro partido”, expresó.

Entre aplausos y porras de “¡Alito!, ¡Alito!, señaló que la fuerza y fortaleza del partido está en su militancia, organizaciones sociales y dirigentes de sectores, diputados locales y federales, quienes han trabajado para que el PRI siga ganando de manera clara y contundente en el Estado.

“Sabemos que el trabajo nos fácil, que hemos transitado por un camino complicado y difícil, con obstáculos, después del resultado 2018 el PRI entró en una nueva etapa, no solo en la de la reflexión sino en la de tener claro que solo escuchando a los priistas y estando cerca de los ciudadanos, trabajando con firmeza y convicción, con honestidad y responsabilidad cuando tenemos un cargo o responsabilidad pública”, puntualizó.

Tras reconocer la labor de Jorge Lazo Pech e Hilda Velázquez Rodríguez durante su gestión, señaló que en esta nueva etapa del PRI se acabaron los priistas de primera y los de segunda, donde imperará la democracia, y dará cabida a la era digital, a los jóvenes y mujeres, para seguir dando certeza y certidumbre al país.

Destacó que la nueva dirigencia estatal tiene una enorme responsabilidad pero cuenta con el respaldo nacional, y los exhortó a recorrer cada rincón del territorio estatal para seguir sumando y abrir las puertas a todos los priistas.

“Se necesita de todos. Pero, hay que tener claro que en el PRI no hay indispensables. Se acabó el partido que no tenía memoria”, – acotó. Y agregó que solo tendrán cabida los priistas comprometidos y que no solo sean priistas cuando les convenga o cuando se les da un cargo de elección o de dirigencia.

Hizo énfasis en que en el PRI ya se acabaron los candidatos “golondrinos” que solo se acercan cuando hay elecciones, “hoy se tiene que trabajar en las calles, en las comunidades y municipios.

-Que se escuche bien y se escuche claro en el 2021 vamos a ganar la gubernatura en Campeche. ¡Vamos con todo! ¡Vamos con la fuerza de la militancia! ¡Vamos a ganar!¡Vamos a ganar! Por ello, con un profundo compromiso reiteramos nuestra profunda lealtad a quien sin duda es nuestro líder político en Campeche, con él vamos a trabajar de la mano, con él vamos a construir el proyecto ganador de Campeche: el gobernador Carlos Miguel Aysa González, cuenta con todo nuestro apoyo y lealtad – recalcó, entre porras al mandatario estatal.

A los detractores del tricolor, les advirtió que el PRI está más firme que nunca, “y desde aquí les decimos que seguimos siendo orgullosamente priistas” y manifestó que el PRI tiene la culpa de muchas cosas, entre ellas, de crear y fortalecer instituciones para el cuidado de la salud de millones de mexicanos, vivienda y educación, entre otros.